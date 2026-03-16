Ο Τζον Πουλακίδας έβαλε τους πρώτους του πόντους στο NBA, με τον Ελληνοαμερικανό των Μάβερικς να παίρνει... μπρος στη συνέχεια και να πληγώνει την άμυνα των Καβαλίερς.

Ο Τζον Πουλακίδας έλαμψε στη νίκη των Μάβερικς απέναντι στους Καβαλίερς, συμβάλλοντας σημαντικά στο «διπλό» της ομάδας του στο Κλίβελαντ, σε ένα ματς που θα το θυμάται για καιρό.

Στα 14:38 που πάτησε παρκέ ο Πουλακίδας ευστόχησε αρχικά σε ένα δίποντο στο τέλος του πρώτου δωδεκαλέπτου, όμως το ξέσπασμα ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, εκεί όπου το Ντάλας σκόραρε 40(!) πόντους, ο Τζον Πουλακίδας βρήκε 8 σερί, με τους συμπαίκτες του να τον βρίσκουν κι εκείνον να αποδεικνύει πως είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ, είτε σε στατικά σουτ, είτε σε pull up καταστάσεις.

Συνολικά, ο Τζον Πουλακίδας είχε 10 πόντους με 4/6 εντός παιδιάς (2/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ μετά το ματς πήρε και ένα εξαιρετικό σουβενίρ, καθώς οι συμπαίκτες του του έκαναν δώρο τη μπάλα του αγώνα!

Ο Πουκαλίδας υπέγραψε two way συμβόλαιο με το Ντάλας στις αρχές του Μαρτίου, με το ματς απέναντι στο Κλίβελαντ να είναι το δεύτερό του με τους Μάβερικς και τρίτο συνολικά στο NBA, καθώς είχε και μια συμμετοχή με τους Κλίπερς.