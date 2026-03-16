Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη μεγαλειώδη εμφάνιση του (στυαμάτησε στους 31 πόντους) κόντρα στους Πέισερς, καθώς αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο.

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς, καθώς ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στο γόνατο τον οδήγησε στην αποχώρηση του!

Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος, αλλά αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο προς το φινάλε της τρίτης περιόδου, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανε τα πάντα, χωρίς να μπορεί κάποιος από τους Πέισερς να τον σταματήσει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέχρι το σημείο που αποχώρησε είχε 31 πόντους (11/22 δίποντα, 9/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 23:08 λεπτά συμμετοχής, πριν το κάρφωμα μπροστά στον Τζέι Χαφ που τον οδήγησε σε μια κακή προσγείωση στο παρκέ.

Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς παρέμεινε για λίγο ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, πριν τελικά οδηγηθεί στα αποδυτήρια. Μερικά λεπτά αργότερα γύρισε στον πάγκο, δείχνοντας τη θέλησή του να γυρίσει στο ματς.

Η στιγμή του τραυματισμού: