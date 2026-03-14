Ο Προμηθέας επικράτησε μέσα στη Μύκονο της νησιωτικής ομάδας με 89-99, με τον Μάριο Μπατή να αναφέρεται στις δηλώσεις του στον Κούρο Σεγκούρα.

Τόνισε την καλή δουλειά που έχει κάνει ο Ισπανός τεχνικός, ενώ ανέφερε και τα στοιχεία που τους έδωσαν τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Μπατής:

«Έχει γίνει πολλή δουλειά από τον κύριο Σεγκούρα. Συνεχίσαμε πάνω στις δικές του "ράγες". Κάποιοι τραυματισμοί και κάποιες κακοτυχίες μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση των συνεχόμενων ηττών. Αυτά είναι παρελθόν πια, η ομάδα έδειξε ενότητα, όλοι έπαιξαν ο ένας για τον άλλον. Δεν κοίταξα τα στατιστικά.

Έχουμε ξανάβάλει 100, 99 πόντους αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε έξι διψήφιους σκόρερ και άλλους δύο με 9 πόντους. Αυτό είναι το σημαντικό.

Πρέπει να κρατήσουμε την εικόνα για 32', δεχτήκαμε 5-6 τρίποντα στο τελευταίο δεκάλεπτο, υπερβολικά μεγάλος αριθμός. Ήμασταν αγχωτικοί για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να το διαχειριστούμε αυτό γιατί είμαστε ομάδα με μικρούς ηλικιακά παίκτες. Πρέπει να δούμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό, ένα σημαντικό παιχνίδι που θα μας δείξει που μπορούμε να φτάσουμε.

Δεν υπάρχουν θαύματα στο μπάσκετ. Όλοι οι προπονητές είναι πολύ καλοί. Συγχαρητήρια και στον κύριο Ζιάγκο για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα στην Μύκονο. Δεν υπάρχουν μαγικά, υπάρχει καθημερινή δουλειά μέσα στο γήπεδο και κάποιες συγκυρίες που μπορεί να σου αλλάξουν την εικόνα από την μια στιγμή στην άλλη. Κάναμε την νίκη που χρειαζόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο».