Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα «διπλά» του Περιστερίου και του Προμηθέα
Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το Περιστέρι ήταν εντυπωσιακό κόντρα στο Μαρούσι και επικράτησε με 84-61, ενώ και στο δεύτερο παιχνίδι ο Προμηθέας επικράτησε της Μυκόνου εκτός έδρας με ευκολία (89-99) για να σημειώσει την πρώτη του νίκη μέσα στο 2026.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής
Σάββατο 14/03
*ΠΑΟΚ - Άρης (αναβολή)
Κυριακή 15/03
Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής (12:45)
Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 19-0
- Παναθηναϊκός 15-4
- ΑΕΚ 14-4
- ΠΑΟΚ 11-6
- Άρης 10-7
- Περιστέρι 10-9
- Ηρακλής 8-10
- Μύκονος 7-12
- Προμηθέας 7-12
- Καρδίτσα 5-14
- Πανιώνιος 5-13
- Κολοσσός 5-13
- Μαρούσι 4-16
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.