Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώθηκε μετά τα «διπλά» του Περιστερίου και του Προμηθέα

nichols_eurokinissi

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα «διπλά» του Περιστερίου και του Προμηθέα για την 21η αγωνιστική.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το Περιστέρι ήταν εντυπωσιακό κόντρα στο Μαρούσι και επικράτησε με 84-61, ενώ και στο δεύτερο παιχνίδι ο Προμηθέας επικράτησε της Μυκόνου εκτός έδρας με ευκολία (89-99) για να σημειώσει την πρώτη του νίκη μέσα στο 2026.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/03

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

 

*ΠΑΟΚ - Άρης (αναβολή)

Κυριακή 15/03

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής (12:45)

Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)

Κατάταξη

  1. Ολυμπιακός 19-0
  2. Παναθηναϊκός 15-4
  3. ΑΕΚ 14-4
  4. ΠΑΟΚ 11-6
  5. Άρης 10-7
  6. Περιστέρι 10-9
  7. Ηρακλής 8-10
  8. Μύκονος 7-12
  9. Προμηθέας 7-12
  10. Καρδίτσα 5-14
  11. Πανιώνιος 5-13
  12. Κολοσσός 5-13
  13. Μαρούσι 4-16

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα