Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL μετά τα «διπλά» του Περιστερίου και του Προμηθέα για την 21η αγωνιστική.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Το Περιστέρι ήταν εντυπωσιακό κόντρα στο Μαρούσι και επικράτησε με 84-61, ενώ και στο δεύτερο παιχνίδι ο Προμηθέας επικράτησε της Μυκόνου εκτός έδρας με ευκολία (89-99) για να σημειώσει την πρώτη του νίκη μέσα στο 2026.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/03

Μαρούσι - Περιστέρι 61-84

Μύκονος - Προμηθέας 89-99

*ΠΑΟΚ - Άρης (αναβολή)

Κυριακή 15/03

Κολοσσός Ρόδου - Ηρακλής (12:45)

Πανιώνιος - Ολυμπιακός (13:00)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (16:00)

Κατάταξη

Ολυμπιακός 19-0 Παναθηναϊκός 15-4 ΑΕΚ 14-4 ΠΑΟΚ 11-6 Άρης 10-7 Περιστέρι 10-9 Ηρακλής 8-10 Μύκονος 7-12 Προμηθέας 7-12 Καρδίτσα 5-14 Πανιώνιος 5-13 Κολοσσός 5-13 Μαρούσι 4-16

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Μύκονος