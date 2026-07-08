Stoiximan GBL: Κορυφαίος νέος παίκτης ο Νίκος Πλώτας
Η σεζόν στη Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδας. Εδώ και μέρες, η διοργανώτρια αρχή «μοιράζει» τα βραβεία στους ανθρώπους που ξεχώρισαν τη σεζόν 2025-2026 στο πρωτάθλημα.
Μία ιδιαίτερη διάκριση για έναν νεαρό παίκτη του Προμηθέα. Ο λόγος για τον Νίκο Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ των Πατρινών, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του πρωταθλήματος, για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Πλώτας είχε μέσο όρο στο πρωτάθλημα 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά συμμετοχής.
Ο Νίκος Πλώτας είναι ο Best Young Player της Stoiximan GBL για την σεζόν 2025-26!#StoiximanGBL #GBL #awards pic.twitter.com/t3rPCnQVI4— GBL (@StoiximanGBL) July 8, 2026
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