Ο Νίκος Πλώτας του Προμηθέα Πατρών, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της Stoiximan GBL για τη σεζόν 2025-2026.

Η σεζόν στη Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδας. Εδώ και μέρες, η διοργανώτρια αρχή «μοιράζει» τα βραβεία στους ανθρώπους που ξεχώρισαν τη σεζόν 2025-2026 στο πρωτάθλημα.

Μία ιδιαίτερη διάκριση για έναν νεαρό παίκτη του Προμηθέα. Ο λόγος για τον Νίκο Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ των Πατρινών, πήρε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του πρωταθλήματος, για την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Πλώτας είχε μέσο όρο στο πρωτάθλημα 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 18.1 λεπτά συμμετοχής.