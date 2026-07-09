H EEA ανακοίνωσε την ανάκληση πιστοποιητικού του Προμηθέα, ενώ κάλεσε σε ακρόαση τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις τόσο για τον Προμηθέα όσο και για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Αρχικά ανακοινώθηκε η ανάκληση του πιστοποιητικού της ομάδας της Πάτρας, ενώ ένοχος κρίθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, για την υπ΄θεση μεταβίβασης των μετοχών του στην πατρινή ΚΑΕ. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στον ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ 50.000 ευρώ στον «ισχυρό άνδρα» του ελληνικού μπάσκετ.

Μένει να φανεί τι αναφέρει το σκεπτικό της ετυμηγορίας της ΕΕΑ, τι ποινές θα επιβληθούν από τον Αθλητικό Δικαστή (πιθανότατα αφαίρεσης βαθμών από το επομενο πρωτάθλημα) και αν αυτές θα έχουν συνέπειες στην θητεία του Βαγγέλη Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ, ενώ υπάρχει η δυνατοτητα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου έχει προχωρήσει σε καταγγελία για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο σε FIBA, Εuroleague και ΔΟΕ.

Aναλυτικά

1. Κλήση σε ακρόαση ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ,

1) για ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 κατ΄άρθρο 77Α παρ.παρ.3 εδ. τελ. και 7, σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

2) για ανάκληση των από 10.07.2020 αποφάσεων της Επιτροπής, με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ, κατ΄άρθρο 69 παρ.1 εδ.δ΄ σε συνδυασμό με άρθρα 69Α παρ.3 και 77Α παρ.9 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν,

3) για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ. 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου, με την άτυπη και με ανοχή της Διοίκησης ανάθεσης σ΄αυτόν, διαχείρισης και εκπροσώπησης της ΚΑΕ με έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση αυτής).

1.1.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ το χορηγηθέν πιστοποιητικό αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

1.2.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΑΝΑΚΑΛΕΙ τις από 10.07.2020 αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή άδεια απόκτησης ποσοστού 30%, 30% και 24,62% αντίστοιχα, του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

1.3.) ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΠΡΑΞΗ κατά πλειοψηφία. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ πρόστιμο 15.000 ευρώ κατά πλειοψηφία. 2. Κλήση σε ακρόαση στον Ευάγγελο Λιόλιο για παράβαση άρθρου 77Α παρ.παρ.1 εδ.α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ.παρ.3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν, (πρόσωπο σχετιζόμενο και συνδεόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου).