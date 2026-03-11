Απίστευτα πράγματα από τον φοβερό και τρομερό Μπαμπ Αντεμπάγιο, ο οποίος έγραψε ιστορία σημειώνοντας 83 πόντους κόντρα στους Γουίζαρντς (150-129), η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA, πίσω από την 100άρα του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 83 πόντους σ' ένα ματς. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 83 πόντους σ' ένα ματς. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 83 πόντους σ' ένα ματς. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο πέτυχε 83 πόντους σ' ένα ματς.

Όσες φορές και αν γραφτεί, όσες φορές και αν ειπωθεί, πραγματικά μοιάζει με κάτι το απίστευτο και το εξωπραγματικό! Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ έγραψε το όνομά του με ολόχρυσα γράμματα στη Βίβλο του NBA καθώς με τους 83 πόντους που σημείωσε, πέρασε στην 2η θέση με το καλύτερο σκόρερ της βραδιάς στην ιστορία του NBA.

Συγκεκριμένα ξεπέρασε τους 81 πόντους του Κόμπι Μπράιαντ από ένα ματς των Λέικερς με τους Ράπτορς τον Ιανουάριο του 2006 ενώ έμεινε 17 πόντους μακριά από τους 100 πόντους του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν από τις 2 Μαρτίου 1962.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο αγωνίστηκε στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς 42 λεπτά και συνόδευσε τους 83 πόντους με 13/21 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 36/43 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη. Όλη η υπόλοιπη ομάδα των Χιτ πέτυχε 67 πόντους, με τον Σιμόντε Φοντέκιο να είχε 18 με 3/4 τρίποντα. Φυσικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ουδείς ασχολήθηκε με κάποιον άλλον παίκτη που βρέθηκε στο παρκέ.

Μάλιστα έγραψε ιστορία και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών καθώς με τις 43 που εκτέλεσε προσπέρασε τις 39 του Ντουάιτ Χάουαρντ όπως επίσης έσπασε και το ρεκόρ με τις περισσότερες εύστοχες βολές σ' ένα παιχνίδι. Οι Τσάμπερλεϊν και Έιντριαν Ντάντλεϊ είχαν μοιραστεί το ρεκόρ έως και τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) με 28 εύστοχες βολές σ' ένα παιχνίδι.

Τα δωδεκάλεπτα: 40-29, 76-62, 113-97, 150-129.