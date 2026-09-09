Σύμφωνα με δημοσίευμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε έπαυλη στο Μαϊάμι η οποία κοστίζει 13.5 εκατομμύρια δολάρια και έχει έκταση 1.100 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση στην φετινή offseason του NBA καθώς άφησε το Μιλγουόκι ύστερα από 13 χρόνια προκειμένου να μετακομίσει νοτιότερα και πιο συγκεκριμένα στη Φλόριντα για λογαριασμό των Χιτ.

Όπως ανέφερε το «The Real Deal» ο Έλληνας σούπερ σταρ στου NBA βρήκε και την έπαυλη που θα στεγάσει τον ίδιο και την οικογένειά του στο Μαϊάμι η οποία προκαλεί πραγματικό... ίλιγγο!

Συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε ότι εταιρεία που συνδέεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατέβαλε 13,5 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση μιας πολυτελούς έπαυλης έκτασης σχεδόν 1.100 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Πάινκρεστ. Η πολυτελέστατη βίλα περιλαμβάνει οκτώ υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, δύο WC, αίθουσα προβολών (media room), πισίνα, τζακούζι και ξενώνα.

Ο «Greek Freak» απέκτησε την έπαυλη μέσω μιας εταιρείας που συνδέεται με τους δικηγόρους του στη Νέα Υόρκη. Πωλητής του ακινήτου ήταν εταιρεία υπό την ηγεσία του Φουάντ Κράισαν. Ο Χουάν Ανικιάρικο της JCAS Realty εκπροσώπησε την πλευρά του πωλητή, αλλά αρνήθηκε (όπως ανέφερε το δημοσίευμα) να προβεί σε κάποιο σχόλιο.,

Να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή του Μαϊάμι είχε αγοράσει βίλα και ο Τάιλερ Χίρο, ο οποίος ήταν απο τα ανταλλάγματα στους Μπακς προκειμένου να βρεθεί ο Γιάννης στους Χιτ.