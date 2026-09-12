Η... παρέα των Μαϊάμι Χιτ με μπροστάρηδες τους Κλέι Τόμπσον και Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε «μάζωξη» στο σκάφος του πρώην αθλητή των Γουόριορς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... σάλπαρε με τους νέους του συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ στο σκάφος του Κλέι Τόμπσον! Η ομάδα της Φλόριντα περνά καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω, κάνοντας σχέδια για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Ο «Greek Freak» με ανάρτησή του στο Instagram δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από τη βόλτα στα... ανοιχτά στο σκάφος του «Splash Brother», ο οποίος είναι γνωστός λάτρης της θάλασσας. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας από τον φονικό σουτέρ της άλλης πλευράς του Ατλαντικού ήταν η σύσφιξη των σχέσεων της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία το σύνολο του Σπόελστρα ευελπιστεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, ειδικά μετά τις προσθήκες του «δικού» μας Γιάννη και του Τόμπσον, οι οποίοι έχουν πνεύμα νικητή, καθώς αμφότεροι έχουν φορέσει... δαχτυλίδι και μάλιστα ο 36χρονος βετεράνος περιφερειακός τέσσερις φορές στο πλευρό του Στεφ Κάρι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: