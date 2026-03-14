Ντε Κολό: «Αν κατακτήσουμε τη EuroLeague, τότε ίσως αποσυρθώ»

Το ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση σχολίασε ο Νάντο Ντε Κολό σε πρόσφατες δηλώσεις του.

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 79-73 της Φενέρ και έκανε ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα playoffs της Euroleague, ενώ η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους διατηρούσε 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, με τους Σέρβους να το σπάνε.

Ο Νάντο Ντε Κολό πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο απόσυρσής του από την ενεργό δράση με το συμβόλαιό του με τη Φενέρμπαχτσε να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά

«Έχω συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτήν τη στιγμή, το μόνο που με απασχολεί είναι η ομάδα να πετύχει τους δύο στόχους της: να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να συνεχίσει στην Ευρωλίγκα.

Αν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα… ναι, τότε ίσως φύγω. Υπάρχει η κατάλληλη στιγμή για τα πάντα στη ζωή.

Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έξι ή επτά ομάδες ανταγωνίζονται για μια θέση στο Final Four. Τα πλέι-οφ θα είναι πραγματική κόλαση».