NBA All Star Game: Ο Γιόκιτς ρώτησε και φέτος τον Γουεμπανιάμα αν έφερε το βιβλίο του
Μυθική ήταν η πρώτη συνάντηση στα αποδυτήρια μεταξύ των Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουμπανιάμα. Ο Σέρβος σέντερ τρόλαρε για ακόμη μία φορά τον Γάλλο σούπερ σταρ των Σπερς, για το γεγονός πως διαβάζει βιβλίο πριν την αναμέτρηση.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τζάμπολ στο περσινό All Star Game, ο «Τζόκερ» δεν μπορούσε να πιστέψει στα… μάτια του, βλέποντας τον Γουεμπανιάμα να κουβαλάει ένα βιβλίο μαζί του.
Όταν ο ψηλός των Νάγκετς ρώτησε τον Γάλλο παίκτη τον λόγο που το έχει, ο σέντερ των Σπερς απάντησε ότι είναι το γούρι του και πάντα διαβάζει πριν την αναμέτρηση.
Ο Γιόκιτς δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια του, προσφέροντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο πριν καν αρχίσει το σόου. Το ίδιο ακριβώς έγινε και φέτος. Λίγο μετά, αφότου συναντήθηκαν οι δύο παίκτες, ο MVP ρώτησε αμέσως τον Γουεμπανιάμα αν έφερε το βιβλίο του, με τον ίδιο να απαντάει «φυσικά και το έφερα».
Δείτε το βίντεο:
It happened again…— NBA (@NBA) February 15, 2026
Jokić jokes with Wemby about bringing a book to the NBA All-Star Game 😂 pic.twitter.com/9QBGrG0lbL
