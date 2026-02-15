Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Ραανανά 98-75: Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Ιτούδη, μετά από έξι σερί ήττες!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ιτούδης

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πανηγύρισε νίκη μετά από πέντε σερί ήττες, καθώς επικράτησε της Μακάμπι Ραανανά για την 24η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Έσπασε το «ρόδι» η Χάποελ Τελ Αβίβ! Μετά από 21 μέρες και έξι συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικράτησε της Μακάμπι Ραανανά με 98-75.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και ξέσπασε στην ουραγό της βαθμολογίας του ισραηλινού πρωταθλήματος, με 23 πόντους διαφορά μετά από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τιμόρ που τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Οντιάσε που πέτυχε 20 πόντους.

Στον αντίποδα για τους φιλοξενούμενους μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κουντζ με 19 πόντους! Η Χάποελ συνεχίζει να βρίσκεται στην θέση της κατάταξης και στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Ρομάτ Γκαν (18/02, 19:00).

 

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 51-43, 76-63, 98-75

@Photo credits: eurokinissi
     

