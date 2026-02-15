Ο διαγωνισμός καρφωμάτων για ακόμη μία χρονιά δεν εντυπωσίασε. Βασικά απογοήτευσε με το νικητήριο κάρφωμα του Κισάντ Τζόνσον να φανερώνει το χαμηλό επίπεδο.

Ο φετινός διαγωνισμός καρφωμάτων δεν είχε το ίδιο πλούσιο θέαμα με τις υπόλοιπες χρονιές με τον Κισάντ Τζόνσον να αναδεικνύεται ο νικητής παίρνοντας το στέμμα του Μακ ΜακΚλάνγκ.

Oι εποχές που ο Άαρον Γκόρντον και ο Ζακ ΛαΒίν μεσουρανούσαν στον διαγωνισμό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και δεν γίνεται καν αναφορά για ακόμη πιο παλιά, τότε που γινόταν πραγματική προσπάθεια για να εντυπωσιάσει ο κάθε παίκτης τους κριτές.

Ειδικά ο Γκόρντον, που δεν κατάφερε καμία από τις δύο φορές που συμμετέχει να πάρει το βραβείο έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά. Ο Μακ ΜακΚλάνγκ έκανε φιλότιμη προσπάθεια και τις δύο φορές που αναδείχθηκε ο κορυφαίος της βραδιάς, όμως το επίπεδο έχει πέσει φανερά.

Το κάρφωμα που έδωσε τον Κισάντ Τζόνσον το βραβείο φέτος «μιλάει» από μόνο του. Ακόμα κι αν προσπάθησε να τραβήξει τα βλέμματα στο ξεκίνημα περνώντας πάνω από τον ράπερ Ε-40 με το αριστερό του χέρι πίσω από το κεφάλι, όμως στη συνέχεια επέλεξε να παίξει... safe. Χαρακτηριστικό είναι πως με καμιά του ενέργεια δεν συγκέντρωσε το απόλυτο «50» από τη βαθμολογία των κριτών.

Δείτε το νικητήριο κάρφωμα που απογοήτευσε τον κόσμο