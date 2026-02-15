NBA All Star Game: Αν δεν έχετε απογοητευτεί αρκετά, τότε δεν έχετε δει ακόμα τη νικητήρια προσπάθεια του Τζόνσον στον διαγωνισμό καρφωμάτων
Ο φετινός διαγωνισμός καρφωμάτων δεν είχε το ίδιο πλούσιο θέαμα με τις υπόλοιπες χρονιές με τον Κισάντ Τζόνσον να αναδεικνύεται ο νικητής παίρνοντας το στέμμα του Μακ ΜακΚλάνγκ.
Oι εποχές που ο Άαρον Γκόρντον και ο Ζακ ΛαΒίν μεσουρανούσαν στον διαγωνισμό έχουν περάσει ανεπιστρεπτί και δεν γίνεται καν αναφορά για ακόμη πιο παλιά, τότε που γινόταν πραγματική προσπάθεια για να εντυπωσιάσει ο κάθε παίκτης τους κριτές.
Ειδικά ο Γκόρντον, που δεν κατάφερε καμία από τις δύο φορές που συμμετέχει να πάρει το βραβείο έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά. Ο Μακ ΜακΚλάνγκ έκανε φιλότιμη προσπάθεια και τις δύο φορές που αναδείχθηκε ο κορυφαίος της βραδιάς, όμως το επίπεδο έχει πέσει φανερά.
Το κάρφωμα που έδωσε τον Κισάντ Τζόνσον το βραβείο φέτος «μιλάει» από μόνο του. Ακόμα κι αν προσπάθησε να τραβήξει τα βλέμματα στο ξεκίνημα περνώντας πάνω από τον ράπερ Ε-40 με το αριστερό του χέρι πίσω από το κεφάλι, όμως στη συνέχεια επέλεξε να παίξει... safe. Χαρακτηριστικό είναι πως με καμιά του ενέργεια δεν συγκέντρωσε το απόλυτο «50» από τη βαθμολογία των κριτών.
Δείτε το νικητήριο κάρφωμα που απογοήτευσε τον κόσμο
The NBA product top to bottom is absolute trash now. Remember when the slam dunk contest was must see TV? This was the winning dunk today: pic.twitter.com/CzuuXC2ZTt— Clay Travis (@ClayTravis) February 15, 2026
