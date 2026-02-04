Οι Πίστονς βελτίωσαν το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολή, επικρατώντας των Νάγκετς με 124-121, ενώ οι Νικς έφτασαν τις επτά συνεχόμενες νίκες.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς προελαύνουν στην Ανατολή, επικρατώντας των Νάγκετς με 124-121 και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 37-12. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ηγήθηκε των γηπεδούχων, σημειώνοντας 29 πόντους και 10 ριμπάουντ για το Ντιτρόιτ, που έφτασε τις πέντε νίκες στους τελευταίους έξι αγώνες της regular season.

Από εκεί και πέρα, ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε double-double με 19 πόντους και 13 ασίστ, ενώ ο Ντάνκαν Ρόμπινσον πρόσθεσε 20 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 32 πόντους και μοίρασε οκτώ ασίστ, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε 24 πόντους και 15 ριμπάουντ για τους Νάγκετς, που υποχώρησαν στο 33-18.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 69-50, 93-80, 124-121.

Γουίζαρντς-Νικς 101-132

Οι Νιου Γιορκ Νικς (32-18) επιβλήθηκαν των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς (13-36) με 132-101, φτάνοντας έτσι τις επτά συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς πέτυχε 19 πόντους και μάζεψε 14 ριμπάουντ, ο Μάικαλ Μπρίτζες πρόσθεσε 23 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 21 πόντους για τους Νικς, που έχασαν με τραυματισμό τον Τζος Χαρτ, ο οποίος αποχώρησε με διάστρεμμα στην τρίτη περίοδο. Έτσι, οι Νικς έφτασαν τις 11 σερί νίκες στις αναμετρήσεις με τους Γουίζαρντς.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-38, 45-72, 71-102, 101-132.