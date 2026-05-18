Ο Τζέιλεν Ντούρεν έριξε κατακόρυφα την απόδοσή του στα Playoffs και αυτό αποδεικνύεται από τον μέσο όρο πόντων του.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς μπορεί θεωρητικά να ήταν το φαβορί στη σειρά με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά στο Game 7 γνώρισαν βαριά εντός έδρας ήττα και αποχαιρέτησαν τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας. Μπορεί να πλήρωσαν το κακό βράδυ του Κέιντ Κάνιγχαμ (13π., 0/7τρ.) αλλά δεν είναι και ο μοναδικός παίκτης που πρέπει να εστιάσει κάποιος.

Το όνομα που πρέπει να κυκλωθεί είναι και αυτό του Τζέιλεν Ντούρεν, ο οποίος πραγματοποίησε τρομερή regular season αλλά στα Playoffs παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Κάτι που αποτυπώθηκε και σ' ένα χαρακτηριστικό στατιστικό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κανονική περίοδο είχε κατά μέσο όρο 19.5 πόντους και 10.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 65% εντός παιδιάς. Αντίθετα στα Playoffs έριξε τους μέσους όρους του κατά 9.4 πόντους και δη στους 10.1 πόντους με 51% εντός παιδιάς, αριθμός που ισοδυναμεί ως το μεγαλύτερο drop-off ύστερα από 57 ολόκληρα χρόνια.

Ο τελευταίος που είχε ρίξει τόσο πολύ τους μέσους όρους του από την regular season στην post season ήταν ο Έλτζιν Μπέιλορ τη σεζόν 1968-69 καθώς από τους 24.8 πόντους είχε βρεθεί στους 15.4 πόντους.

Αντίστοιχα το μεγαλύτερο drop-off όλων των εποχών είναι οι -15.4 πόντοι του αείμνηστου Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος στην κανονική περίοδο της σεζόν 1961-62 είχε 50.4 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ στα Playoffs μέτρησε 35 πόντους ανά αγώνα.