Πίστονς: Οιωνός τίτλου αν πάρουν το Game 7 με Καβς
Στον προηγούμενο γύρο οι Πίστονς τρόμαξαν κόντρα στους Μάτζικ, αφού βρέθηκαν πίσω με 1-3. Όμως έδειξαν χαρακτήρα και επέστρεψαν για την μεγάλη ανατροπή και το 4-3.
Στο Game 6 μέσα στο Κλίβελαντ στους ημιτελικούς Ανατολής, έπρεπε να πάρουν διπλό για να στείλουν τη σειρά σε Game 7 και το έκαναν. Τώρα θα ψάξουν πρόκριση μπροστά στον κόσμο τους. Αν το πετύχουν θα μπουν σε μια ξεχωριστή λίστα.
Αν πάρουν το Game 7 θα γίνουν η 9η ομάδα της ιστορίας με 60+ νίκες που κέρδισε πολλαπλά Game 7 σε playoffs. Επτά από τις οκτώ ομάδες προχώρησαν και κέρδισαν το πρωτάθλημα!
Ποιες είναι αυτές; Οι Σέλτικς του 1962, οι Νικς του 1970, οι Σέλτικς του 1984 και οι Λέικερς του 1988, οι Σέλτικς του 2008, οι Χιτ του 2013 και οι Θάντερ του 2025. Οι μοναδικοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Μάβερικς του 2003.
The Detroit Pistons look to become the 9th 60+ win team to win multiple Game 7s.— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 16, 2026
Seven of the eight teams went on to win the championship 🏆 pic.twitter.com/PUdVbudkd8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.