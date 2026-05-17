Οι Πίστονς υποδέχονται τους Καβς (03:00) στα ημιτελικά Ανατολής και αν πάρουν το Game 7 θα μπουν σε μια κλειστή λίστα και όχι μόνο.

Στον προηγούμενο γύρο οι Πίστονς τρόμαξαν κόντρα στους Μάτζικ, αφού βρέθηκαν πίσω με 1-3. Όμως έδειξαν χαρακτήρα και επέστρεψαν για την μεγάλη ανατροπή και το 4-3.

Στο Game 6 μέσα στο Κλίβελαντ στους ημιτελικούς Ανατολής, έπρεπε να πάρουν διπλό για να στείλουν τη σειρά σε Game 7 και το έκαναν. Τώρα θα ψάξουν πρόκριση μπροστά στον κόσμο τους. Αν το πετύχουν θα μπουν σε μια ξεχωριστή λίστα.

Αν πάρουν το Game 7 θα γίνουν η 9η ομάδα της ιστορίας με 60+ νίκες που κέρδισε πολλαπλά Game 7 σε playoffs. Επτά από τις οκτώ ομάδες προχώρησαν και κέρδισαν το πρωτάθλημα!

Ποιες είναι αυτές; Οι Σέλτικς του 1962, οι Νικς του 1970, οι Σέλτικς του 1984 και οι Λέικερς του 1988, οι Σέλτικς του 2008, οι Χιτ του 2013 και οι Θάντερ του 2025. Οι μοναδικοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Μάβερικς του 2003.