Οι Καβαλίερς αποδείχθηκαν κυρίαρχοι του παιχνιδιού και διέλυσαν μέσα στο Ντιτρόιτ τους Πίστονς με 125-94 για το 4-3 στη σειρά και τη πρόκριση στους τελικούς της; Ανατολής.

Ντέρμπι; Ποιον ντέρμπι; Αμφίρροπο Game 7; Ποιο αμφίρροπο Game 7; Οι Καβαλίερς φρόντισαν να φέρουν τα πάνω-κάτω, να ανατρέψουν τα προγνωστικά που ήθελαν ντερμπάρα και κλειστό παιχνίδι στο 7ο ματς της σειράς και να κάνουν φύλλο και φτερό τους Πίστονς μέσα στην «Little Caesars Arena» του Ντιτρόιτ.

Το τελικό 93-125 αποτυπώνει στο 100% τα όσα συνέβησαν στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, από το οποίο οι Καβς πήραν και τη πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής, εκεί όπου περιμένουν ήδη οι Νιου Γιορκ Νικς που θα έχουν και τον πρώτο λόγο με το αβαντάζ της έδρας.

Η ομάδα του Κένι Άτκινσον είχε τέσσερις παίκτες με 20+ πόντους οι οποίοι έκαναν και την διαφορά στο παιχνίδι. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 26 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ ήταν ο καλύτερος για την ομάδα του Κλίβελαντ, ενω παίκτης-κλειδί αναδείχθηκε ο Σαμ Μέριλ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 25 πόντους έχοντας 5/8 τρίποντα.

Ο Τζάρετ Άλεν κυριάρχησε στην front line με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ «γεμάτο» παιχνίδι πραγματοποίησε ο Έβαν Μόμπλεϊ ο οποίος είχε double double με 21 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Και όλα αυτά; Με τον Τζέιμς Χάρντεν στα ρηχά έχοντας 2/10 σουτ (0/6 τρίποντα) και μόλις 9 πόντους.

Από τους γηπεδούχους Πίστονς, ο Κέιντ Κάνιγχαμ έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό (13π., 5/16 σουτ, 0/7 τρίποντα), ο Τομπάις Χάρις ήταν άστοχος (0/6 σουτ), σε μια βραδιά όπου συνολικά η ομάδα του Ντιτρόιτ είχε μόλις 35% στα σουτ εντός παιδιάς (30/85) εκ των οποίων 12/39 τρίποντα.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-31, 47-64, 73-99, 94-125.