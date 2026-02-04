Η trade deadline στο NBA ολοκληρώνεται στις 5 Φεβρουαρίου και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από τους Νικς.

Η περίπτωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες, καθώς φέρεται να αναζητά νέο προορισμό στο ΝΒΑ, ελπίζοντας σε περισσότερα λεπτά και αγωνιστική σταθερότητα σε σχέση με την παρουσία του στους Νικς. Οι Νεοϋορκέζοι έχουν εντάξει τον Γάλλο φόργουορντ στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή, αφού δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στο rotation.

Μάλιστα, το Sport5 από το Ισραήλ αναφέρει διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γιαμπουσέλε, προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μιλώντας στον δημοσιογράφο Στέφαν Μπόντι της New York Post, ο Γάλλος κλήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη θέλει να τον υπογράψει:

«Δεν κλείνω καμία πόρτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί ούτε τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι τίποτα δεν έχει συζητηθεί ή υπογραφεί. Στο τέλος της ημέρας, παραμένω παίκτης των Νικς. Ωστόσο, υπήρξαν ομάδες που με προσέγγισαν, και ναι, νιώθω ότι οι αναφορές περιορίστηκαν σε όσους έλεγαν ότι με θέλουν, ενώ πολλοί νόμιζαν ότι είχα ήδη υπογράψει. Όχι, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ομάδες που φαίνεται να ετοιμάζονται να με αποκτήσουν αν επιστρέψω με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον».

Φέτος, ο Γιαμπουσέλε μετράει 2.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ μ.ό. σε 41 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ λιγότερο από 10 λεπτά ανά αγώνα. Ο δυναμικός φόργουορντ κατέκτησε τη EuroLeague το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ακολούθως επέστρεψε στο ΝΒΑ για τους Σίξερς, όπου πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν του στη λίγκα, με 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ σε 70 αγώνες. Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο 11.7 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Νικς.