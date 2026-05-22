Οι Νικς έδειξαν έτοιμοι και επικράτησαν με 109-93 των Καβς κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών Ανατολής.

Επίδειξη δύναμης έκαναν οι Νικς στο Game 2 των τελικών Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης επικράτησε εύκολα με 109-93 και έτσι πήγε στο 2-0 πριν η σειρά μεταφερθεί στο Κλίβελαντ.

Μεγάλο ματς έκανε ο Τζος Χαρτ που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Μπράνσον είχε 19 πόντους με 14 ασίστ, ο Μπρίτζες μέτρησε 19 πόντους και ο Τάουνς 18 με 13 ριμπάουντ.

Από την άλλη ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Χάρντεν είχε 13 πόντους με 10 ριμπάουντ αλλά δεν ήταν αρκετοί για να σώσουν την ομάδα τους από την ήττα.

Οι Νικς έχουν την ψυχολογία και το προβάδισμα και οι Καβς καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις στα δύο ματς στην έδρα τους που είναι κομβικά.