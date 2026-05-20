Oι Νικς ήταν αλύγιστοι, επέστρεψαν από το -22 και κατάφερα να επικρατήσουν με 115-104 στην παράταση στο Game 1 των τελικών Ανατολής.

Το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία τους στα playoffs έκαναν οι Νικς. Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε να χάνει με 22 πόντους από τους Καβς, οκτώ λεπτά για το τέλος της 4ης περιόδου, όμως δεν τα παράτησε.

Η παρέα του Μπράνσον με μια φοβερή ανατροπάρα πήρε το ματς στην παράταση με 115-104 και έκανε το 1-0 στους τελικούς Ανατολής.

Κομβικός στην ανατροπή των Νικς ήταν ο Μπράνσον που ειχε 38 πόντους, οι 15 εξ αυτών στην τελευταία περίοδο. Μεγάλο τρίποντο του Σάμετ στα 45 δευτερόλεπτα για το τέλος της 4ης περιόδου.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Νικς κυριάρχησαν. Ο Μπρίτζες είχε 18 πόντους και ο Τάουνς μέτρησε 13 πόντους με 13 ασίστ. Ο Μίτσελ από την άλλη είχε 29 πόντους, με τον Μόμπλεϊ να μετρά 15 πόντους με 14 ριμπάουντ.