Νικς: Το μεγαλύτερο comeback της ιστορίας τους, το τρελό 44-11 που... έτρεξαν κόντρα στους Καβς

Νίκος Καρφής
Οι Νικς έγραψαν ιστορία με το τρελό comeback που έκαναν κόντρα στους Καβς.

Πράματα και θάματα έκαναν οι Νικς στο Game 1 κόντρα στους Καβς. Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε να χάνει με 22 πόντους από τους Καβς, οκτώ λεπτά για το τέλος της 4ης περιόδου, όμως δεν τα παράτησε.

Η παρέα του Μπράνσον με μια φοβερή ανατροπάρα πήρε το ματς στην παράταση με 115-104 και έκανε το 1-0 στους τελικούς Ανατολής.

Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο ήταν πίσω με 22 πόντους, 8 λεπτά για το τέλος της 4ης περιόδου. Από εκείνο το σημείο έτρεξαν σερί 30-8 για να το στείλουν στην παράταση όπου νίκησαν για 11. Συνολικά το σερί τους ήταν 44-11.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία των Νικς στα playoffs, ενώ επίσης πέτυχαν και την μεγαλύτερη επιστροφή στα τελευταία λεπτά σε ματς των τελικών περιφέρειας στην εποχή του play-by-play.

 
@Photo credits: knicks/twitter
     

