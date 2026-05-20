Οι Νικς έγραψαν ιστορία με το τρελό comeback που έκαναν κόντρα στους Καβς.

Πράματα και θάματα έκαναν οι Νικς στο Game 1 κόντρα στους Καβς. Η ομάδα από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε να χάνει με 22 πόντους από τους Καβς, οκτώ λεπτά για το τέλος της 4ης περιόδου, όμως δεν τα παράτησε.

Η παρέα του Μπράνσον με μια φοβερή ανατροπάρα πήρε το ματς στην παράταση με 115-104 και έκανε το 1-0 στους τελικούς Ανατολής.

Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο ήταν πίσω με 22 πόντους, 8 λεπτά για το τέλος της 4ης περιόδου. Από εκείνο το σημείο έτρεξαν σερί 30-8 για να το στείλουν στην παράταση όπου νίκησαν για 11. Συνολικά το σερί τους ήταν 44-11.

Αυτό είναι και το μεγαλύτερο comeback στην ιστορία των Νικς στα playoffs, ενώ επίσης πέτυχαν και την μεγαλύτερη επιστροφή στα τελευταία λεπτά σε ματς των τελικών περιφέρειας στην εποχή του play-by-play.



NEW YORK WENT ON A 44-11 RUN TO COMPLETE A 22-POINT COMEBACK WIN IN GAME 1 💨



DOWN 22 WITH UNDER 8 TO PLAY IN Q4.

30-8 RUN TO FORCE OT.

WON BY 11.



1-0 SERIES LEAD IN THE EAST FINALS 🍿 pic.twitter.com/0InzFeaG4M — NBA (@NBA) May 20, 2026