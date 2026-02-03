Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε εμπλέκεται σε σενάρια που θέλουν την Χάποελ Τελ Αβίβ να του προσφέρει ένα «τρελό» συμβόλαιο για 1.5 χρόνο.

«Φρένο» στη φημολογία που θέλει τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να συζητάει με την Χάποελ Τελ Αβίβ για ένα τεράστιο συμβόλαιο βάζουν οι Ισραηλινοί. Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της Mozzart Sport ανέφερε την Τρίτη (3/2) πως η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσφέρει στον Γάλλο ΝΒΑερ το ποσό των 2.5 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της σεζόν και άλλα 5 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά.

Μάλιστα και δημοσιεύματα στο Ισραήλ νωρίς το πρωΐ έκαναν λόγο για διάθεση της Χάποελ να μπει δυναμικά στο παιχνίδι της διεκδίκησης του από τη στιγμή που θα αποχωρήσει από το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, οι Νεοϋορκέζοι έχουν εντάξει τον Γάλλο φόργουορντ στη λίστα των παικτών που είναι διαθέσιμοι για ανταλλαγή. Ο Γιαμπουσέλε δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στο rotation και το Sport5 από το Ισραήλ κάνει λόγο για διαπραγματεύσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Γάλλο.

Φέτος, μετράει 2.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 0.4 ασίστ μ.ό. σε 41 συμμετοχές, μένοντας στο παρκέ λιγότερο από 10 λεπτά ανά αγώνα. Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε το τελευταίο διάστημα «παίζει» αρκετά στην Ευρώπη με την Ρεάλ να παρακολουθεί διακριτικά την περίπτωση του, καθώς είναι ένας αθλητής που φόρεσε τη φανέλα της «βασίλισσας» μέχρι να μεταπηδήσει στο ΝΒΑ.

Το ενδιαφέρον ωστόσο και η «τρελή» πρόταση που φέρεται να έχει κάνει η Χάποελ στον Γάλλο πάουερ φόργουορντ δεν ισχύουν. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διοικούντες των Ισραηλινών δεν έχουν κάνει καμία πρόταση ως τώρα στον Γιαμπουσέλε για να τον αποκτήσουν και πιθανότατα αυτό είναι ένα... παιχνίδι των εκπροσώπων του αθλητή, ώστε να βάλουν σε διαδικασία πλειστηριασμού την απόκτηση του, ώστε να ανέβει κι άλλο το ποσό, προκειμένου να γίνει το deal με οποιαδήποτε ομάδα.

Ξεκάθαρα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν ασχολείται με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε αυτή τη στιγμή, καθώς προέχει να βρει ξανά η ομάδα τον καλό ρυθμό της αγωνιστικά, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

