Ο Καουάι Λέοναρντ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν μέσω ανταλλαγής.

Ο αγώνας των Λος Άντζελες Κλίπερς με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ήταν σε εξέλιξη τα ξημερώματα της Τρίτης 3/2, όταν ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε την είδηση ότι οι Καλιφορνέζοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Τζέιμς Χάρντεν μέσω trade.

Η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου, με τις ομάδες να έχουν περιθώριο έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) για να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους ενόψει της τελικής ευθείας της regular season και ο «Μούσιας» αναμένεται να αποχωρήσει από το L.A.

Από την πλευρά του, ο Καουάι Λέοναρντ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι οι Κλίπερς εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον συμπαίκτη του: «Αυτό ήταν έκπληξη. Ήμουν στο γήπεδο όταν το έμαθα. Σεβόμενος την απόφασή του ή όποιου κι αν ήταν η απόφαση, θα παραμείνει πάντα φίλος μου. Εμπιστεύομαι το front office».