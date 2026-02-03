Ο Ταϊρίς Μάξι σημείωσε 7/14 τρίποντα, οδηγώντας τους Σίξερς (28-21) στη νίκη επί των Κλίπερς (23-26) με 128-113.

Οι Σίξερς επικράτησαν των Κλίπερς με 128-113, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season. Ο Ταϊρίς Μάξι έκανε τη διαφορά με 29 πόντους, ευστοχώντας σε 7/14 τρίποντα, ενώ ο Τζοέλ Εμπίντ πρόσθεσε 24 πόντους, βοηθώντας τη Φιλαδέλφεια να βελτιώσει το ρεκόρ της σε 11-10 χωρίς τον Πολ Τζορτζ, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 25 αγώνων για παραβίαση της πολιτικής της λίγκας σχετικά με τις απαγορευμένες ουσίες.

Από πλευράς Κλίπερς, ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε 29 πόντους, ενώ ο Τζόρνταν Μίλερ ήρθε από τον πάγκο και πρόσθεσε 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-38, 53-72, 87-100, 113-128.

Γκρίζλις-Τίμπεργουλβς 137-128

Οι Μέμφις Γκρίζλις (19-29) επέστρεψαν στις νίκες μετά από έξι συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (31-20) με 137-128. Ο Τζάρεν Τζάκσον Jr. ηγήθηκε των γηπεδούχων με 30 πόντους, ενώ οι Τίμπεργουλβς στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Άντονι Έντουαρντς, που σημείωσε 39 πόντους και μάζεψε επτά ριμπάουντ. Ήταν η πρώτη ήττα της Μινεσότα μετά από τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-29, 66-58, 98-86, 137-128.

Χόρνετς-Πέλικανς 102-95

Οι Σάρλοτ Χόρνετς (23-28) ανέτρεψαν διαφορά 22 πόντων και επικράτησαν των Πέλικανς (13-39) με 102-95, φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες στη regular season. Ο ΛαΜέλο Μπολ ηγήθηκε των γηπεδούχων, σημειώνοντας 24 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-30, 46-64, 75-82, 102-95.