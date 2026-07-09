Η ανταλλαγή του Καγουάι Λέοναρντ από τους Κλίπερς στους Ράπτορς δεν μπορεί να ολοκληρωθεί προς το παρόν, καθώς το NBA συνεχίζει την έρευνά του για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Παρότι οι Λος Άντζελες Κλίπερς είχαν έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τους Τορόντο Ράπτορς για την ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ, η μεταγραφή παραμένει στον «πάγο», καθώς η λίγκα δεν πρόκειται να εγκρίνει την ολοκλήρωσή της μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγει για πιθανή παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του συμβολαίου του σταρ των Κλίπερς.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επιχειρηματίας Τζο Σάνμπεργκ και η εταιρεία Aspiration, με τους Κλίπερς να αρνούνται κατηγορηματικά ότι διοχέτευσαν χρήματα στον Λέοναρντ μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας, υποστηρίζοντας με δήλωση στο ESPN πως και οι ίδιοι υπήρξαν θύματα απάτης από τον Σάνμπεργκ, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί σε 14 χρόνια φυλάκισης.

Developing: The Los Angeles Clippers-Toronto Raptors trade centered on Kawhi Leonard will not be complete until the NBA investigation into the Clippers is over. Statement from the Clippers to ESPN:



For the past 10 months, our organization has fully cooperated with an NBA… July 9, 2026

Η δήλωση

«Τους τελευταίους δέκα μήνες, ο οργανισμός μας έχει συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα του NBA, συμμετέχοντας σε δεκάδες συνεντεύξεις, παρέχοντας δεκάδες χιλιάδες έγγραφα και διευκολύνοντας την πρόσβαση στο προσωπικό μας. Παρότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, παραμείναμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια.

Στις 30 Ιουνίου καταλήξαμε σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρντ στους Τορόντο Ράπτορς. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι η ανταλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον η ιδιοκτησιακή ομάδα των Ράπτορς αναλάβει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων που σχετίζονται με το συμβόλαιο του Καγουάι και οι οποίες θα μπορούσαν θεωρητικά να προκύψουν από την εν εξελίξει έρευνα. Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένουμε ότι η ανταλλαγή θα οριστικοποιηθεί μόλις αυτή ολοκληρωθεί.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Τζο Σάνμπεργκ και η Aspiration. Δεν διοχετεύσαμε χρήματα στον Καουάι Λέοναρντ μέσω της Aspiration. Όπως πολλοί έμπειροι επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρηματικοί συνεργάτες, υπήρξαμε θύματα μιας απάτης που οργανώθηκε από τον Σάνμπεργκ, ο οποίος έχει καταδικαστεί και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Αναγνωρίζουμε την αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση και τον αντίκτυπο που έχει στην ομάδα μας, στους φιλάθλους μας, στον οργανισμό των Ράπτορς, στους δικούς τους φιλάθλους, αλλά και στους παίκτες των οποίων το μέλλον εξακολουθεί να επηρεάζεται όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παραμένουμε βέβαιοι ότι, όταν τα πραγματικά γεγονότα αξιολογηθούν δίκαια και σε βάθος, το NBA θα επιβεβαιώσει ακριβώς όσα υποστηρίζουμε από την πρώτη στιγμή: δεν έχουμε κάνει όσα μας αποδίδονται.»