Λέοναρντ: Παίρνει παράταση η υπόθεσή του με τους Κλίπερς μέχρι το 2027
Το «σίριαλ» στην υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ συνεχίζεται σχετικά με τις πιθανές παραβιάσεις των Κλίπερς στο συμβόλαιο του Αμερικανού.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λος Άντζελες κατηγορείται ότι διοχέτευσε κρυφά 28 εκατομμύρια δολάρια μέσω της χορηγικής συμφωνίας με την «Aspiration» στον Λέοναρντ. Η πλευρά του παίκτη, καθώς και του συλλόγου αρνούνται κατηγορηματικά της την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, η υπόθεση παίρνει παράταση μέχρι το 2027
Θυμίζουμε πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει... κολλήσει η επιστροφή του στους Ράπτορς, ενώ επίσης οι Κλίπερς κινδυνεύουν με βαρύτατες ποινές έτσι και βγουν αλήθεια οι κατηγορίες εις βάρους τους.
The NBA investigation into whether the LA Clippers circumvented the salary cap to pay Kawhi Leonard could drag into 2027 if the parties don't agree on the findings or any proposed settlement that involves punishing the team, sources told ESPN on Wednesday. https://t.co/xMBVmRKN88— ESPN (@espn) July 29, 2026
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