Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ και σύμφωνα με το ESPN, μπορεί να διαρκέσει μέχρι το 2027

Το «σίριαλ» στην υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ συνεχίζεται σχετικά με τις πιθανές παραβιάσεις των Κλίπερς στο συμβόλαιο του Αμερικανού.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Λος Άντζελες κατηγορείται ότι διοχέτευσε κρυφά 28 εκατομμύρια δολάρια μέσω της χορηγικής συμφωνίας με την «Aspiration» στον Λέοναρντ. Η πλευρά του παίκτη, καθώς και του συλλόγου αρνούνται κατηγορηματικά της την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, η υπόθεση παίρνει παράταση μέχρι το 2027

Θυμίζουμε πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει... κολλήσει η επιστροφή του στους Ράπτορς, ενώ επίσης οι Κλίπερς κινδυνεύουν με βαρύτατες ποινές έτσι και βγουν αλήθεια οι κατηγορίες εις βάρους τους.