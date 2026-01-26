«Θλιβερή νύχτα στη Μινεσότα»: Αντιδράσεις και ανακοίνωση Ένωσης Παικτών για τη δολοφονία άντρα από πράκτορες της ICE

To παιχνίδι στη Μινεσότα μεταξύ Τίμπεργουλβς και Γουόριορς έγινε σε πολύ περίεργη ατμόσφαιρα λόγω του θανάτου του Άλεξ Πρέτι από πράκτορες της ICE.

Το NBA αποφάσισε να προχωρήσει στην αναβολή της αναμέτρησης των Τίμπεργουλβς με τους Γουόριορς πριν λίγες ώρες μετά από νέο αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα στη Μινεάπολη. Συγκεκριμένα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου ένας άνδρας δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE). Πρόκειται για τον δεύτερο πυροβολισμό στην πόλη μέσα σε μία εβδομάδα και τον τρίτο μέσα στον μήνα που εμπλέκει ομοσπονδιακό αξιωματικό.

Τελικά το ματς διεξήχθη τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τους Γουόριορς να επικρατούν εύκολα με πρωταγωνιστή τον Κάρι. Πάντως η ατμόσφαιρα ήταν πολύ περίεργη και φυσικά στιγματίστηκε από τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι τις προηγούμενες ώρες, στα χέρια ενός πράκτορα της ICE (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης) κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας.

Η Μινεσότα βιώνει μια τεταμένη και βίαιη ατμόσφαιρα εδώ και αρκετές εβδομάδες λόγω της έντονης παρουσίας πρακτόρων της ICE , της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την επιβολή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Μερικές φορές υπάρχουν βίαια περιστατικά με αποκορύφωμα τον θάνατο.

Η σύλληψη του Liam Ramos από την ICE σόκαρε τον κόσμο. Η εικόνα του τρομοκρατημένου πεντάχρονου αγοριού με το μπλε καπέλο ήταν σπαρακτική. Αυτή η ενέργεια έγινε λίγες μέρες μετά τον θάνατο της Renee Good από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα και πριν από έναν άλλο μοιραίο πυροβολισμό, αυτόν του Alex Pretti κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών.

Ο Στιβ Κερ δεν δίστασε να τοποθετηθεί όπως κάνει πάντα σε τέτοια θέματα: «ένα από τα πιο παράξενα και θλιβερά παιχνίδια στα οποία έχω συμμετάσχει ποτέ. Υπήρχε μια ζοφερή ατμόσφαιρα. Οι Wolves παλεύουν με όλα όσα συμβαίνουν και με ό,τι έχει συμβεί στην πόλη. Ήταν μια θλιβερή νύχτα, μια θλιβερή νύχτα. Πήραμε τη νίκη, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά είναι δύσκολο να βλέπεις τόσους πολλούς ανθρώπους να περνούν μια τόσο δύσκολη περίοδο. Ήρθαν στο παιχνίδι για να προσπαθήσουν να ξεχάσουν τα πάντα, υποθέτω, αλλά δεν νομίζω ότι η πόλη ή η ομάδα τους έχασαν κάτι. Υπέφεραν».

Ο Τάουνς έγραψε στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτό που συμβαίνει είναι σπαρακτικό να το βλέπεις. Αυτά τα γεγονότα έχουν κοστίσει ζωές και έχουν σοκάρει οικογένειες και πρέπει να απαιτήσουμε λογοδοσία, διαφάνεια και προστασία για όλους τους ανθρώπους». Ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον πήρε ξεκάθαρη θέση: « Ο Άλεξ Πρέτι δολοφονήθηκε».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Παικτών

Statement from the NBPA and its Executive Committee on the Fatal Shooting in Minneapolis by ICE.



“There comes a time when silence is betrayal” -MLK pic.twitter.com/ka6CjhfHBb — NBPA (@TheNBPA) January 25, 2026

«Μετά την είδηση ​​για έναν ακόμη θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη, μια πόλη που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της αδικίας, οι παίκτες του NBA δεν μπορούν πλέον να παραμένουν σιωπηλοί. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου και να σταθούμε αλληλέγγυοι με τον λαό της Μινεσότα, που διαμαρτύρεται και διακινδυνεύει τη ζωή του για να απαιτήσει δικαιοσύνη.

«Η αδελφότητα των παικτών του NBA, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια κοινότητα εμπλουτισμένη από τους πολίτες της από όλο τον κόσμο και αρνούμαστε να επιτρέψουμε στις φλόγες της διχόνοιας να απειλήσουν τις πολιτικές ελευθερίες που έχουν σκοπό να μας προστατεύσουν όλους.

«Η NBPA και τα μέλη της εκφράζουν τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες του Άλεξ Πρέτι και της Ρενέ Γκουντ και οι σκέψεις μας παραμένουν επικεντρωμένες στην ασφάλεια και την ευημερία όλων των μελών της κοινότητάς μας», ανέφερε.