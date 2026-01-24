Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο με εν ψυχρώ εκτέλεση στη Μινεσότα από πράκτορες της ICE

Αναστάτωση προκάλεσαν πυροβολισμοί που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Μινεάπολη, με τον κυβερνήτη της Μινεσότα να κάνει λόγο για εμπλοκή ομοσπονδιακού πράκτορα.

Πυροβολισμοί καταγράφηκαν το Σάββατο (24/1) στη Μινεάπολη, σε περιστατικό που φέρεται να αφορά ομοσπονδιακό πράκτορα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απεικονίζει τη στιγμή κατά την οποία άνδρας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ανοίγει πυρ, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι συνθήκες του περιστατικού.

Παρέμβαση Γουόλζ και επικοινωνία με τον Τραμπ

Σε δήλωσή του, ο Τιμ Γουόλζ ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του για όσα εξελίσσονται στην πολιτεία.

«Η Μινεσότα έχει φτάσει στα όριά της. Αυτό είναι εξοργιστικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό της επιχείρησης και την αποχώρηση, όπως ανέφερε, «χιλιάδων βίαιων και ανεκπαίδευτων αξιωματικών» από την περιοχή.

Έρευνα του δήμου Μινεάπολης για το περιστατικό

Ο δήμος της Μινεάπολης ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στο περιστατικό φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Μαρτυρία αυτόπτη και άγνωστος αριθμός τραυματιών

Εργαζόμενος σε επιχείρηση της περιοχής δήλωσε στο ABC News ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τις συνέπειες» των πυροβολισμών.

Οι αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει τι προηγήθηκε του συμβάντος, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ