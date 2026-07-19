Ο Τρέισι ΜακΓκρέντι δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την εικόνα που έδειξε ο Τζούλιους Ραντλ στα playoffs του NBA.

Οι Τίμπεργουλβς έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά της Δυτικής περιφέρειας του NBA, όμως δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Σπερς. Η Μινεσότα αποχαιρέτησε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της στο τέλος της σεζόν, τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νετς.

Ο Τρέισι ΜακΓκρέντι, μίλησε στο podcast που έχει με τον Βινς Κάρτερ, σχετικά με την εικόνα που έδειξε ο Ραντλ στα playoffs. Ο παλαίμαχος γκαρντ/φόργουορντ, ήταν έξαλλος με την εικόνα του Ραντλ στα playoffs, λέγοντας πως ο 31χρονος είχε στο μυαλό του τις φημολογίες για trade και δεν έδειξε επαγγελματισμό.

Όσα είπε ο ΜακΓκρέντι

«Μισώ τον τρόπο που έπαιξε ο Ραντλ πέρυσι στα playoffs. Έπαιξε έτσι επειδή νομίζω ήταν επηρεασμένος συναισθηματικά, επειδή το όνομά του είχε μπλεχτεί σε σενάρια ανταλλαγής. Πρέπει να παραμένεις επαγγελματίας ότι και αν συμβαίνει».