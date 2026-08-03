Τίμπεργουλβς: Στο... στόχαστρο ο Κουμίνγκα
Τρόπους να δυναμώσουν ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ ψάχνουν οι Τίμπεργουλβς. Σύμφωνα με τον Mike Scotto, οι λύκοι έχουν στη λίστα τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και θέλουν να τον φέρουν στη Μινεσότα μέσω sign and trade.
Μάλιστα αναφέρεται πως μετά την αποτυχία να πάρουν στην ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Τίμπεργουλβς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Κουμίνγκα με σκοπό να του δώσουν τη φανέλα του βασικού power forward.
Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, ο Κουμίνγκα είχε 12.2 πόντους μέσο όρο, 5.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά παιχνίδι. Φόρεσε τη φανέλα των Γουόριορς και των Χοκς, αλλά ποτέ δεν έγινε απαραίτητος στο Γκόλντεν Στέιτ.
Θα έχει ενδιαφέρον μια συνεργασία του Κουμίνγκα με τους Έντουαρντς και ΛαΜέλο Μπολ.
The Timberwolves have emerged as a sign-and-trade suitor for Jonathan Kuminga according to Mike A Scotto 🐺— Basketball Forever (@bballforever_) August 2, 2026
“After missing out on their pursuit of LeBron James, the Minnesota Timberwolves have also expressed interest in Kuminga with their starting power forward spot up for grabs… pic.twitter.com/sHeaeYZR1d
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