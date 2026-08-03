Οι Τίμπεργουλβς έχουν στο... στόχαστρο τον Τζόναθαν Κουμίνγκα που παραμένει ελεύθερος΄.

Τρόπους να δυναμώσουν ενόψει της νέας σεζόν στο ΝΒΑ ψάχνουν οι Τίμπεργουλβς. Σύμφωνα με τον Mike Scotto, οι λύκοι έχουν στη λίστα τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και θέλουν να τον φέρουν στη Μινεσότα μέσω sign and trade.

Μάλιστα αναφέρεται πως μετά την αποτυχία να πάρουν στην ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Τίμπεργουλβς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Κουμίνγκα με σκοπό να του δώσουν τη φανέλα του βασικού power forward.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, ο Κουμίνγκα είχε 12.2 πόντους μέσο όρο, 5.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά παιχνίδι. Φόρεσε τη φανέλα των Γουόριορς και των Χοκς, αλλά ποτέ δεν έγινε απαραίτητος στο Γκόλντεν Στέιτ.

Θα έχει ενδιαφέρον μια συνεργασία του Κουμίνγκα με τους Έντουαρντς και ΛαΜέλο Μπολ.