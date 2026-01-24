Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πάρει... απουσία από το All Star Game για δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια. Τι είχε συμβεί το 2023.

Οι Μπακς βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς, σε ένα ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρισε τραυματίας

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι, ενώ τη στεναχώρια του και τη δυσφορία του κατά τη διάρκεια του ματς και ενός timeout (παρακολουθούσε από... απόσταση τον Ρίβερς) με την όλη στάση του.

Αργότερα ο Greek Freak δήλωσε πως θα του πουν ότι θα μείνει στα... πιτς για τις επόμενες 4-6 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να παίξει στο All Star Game του ΝΒΑ.

Στην... ουσία θα χάσει το δεύτερο All Star Game τα τελευταία χρόνια. Aπό το 2017 μέχρι και φέτος, θα έπαιζε κανονικά σε όλα, όμως ο τραυματισμός του 2023 και εκείνος πριν από λίγες ώρες, δεν του το επέτρεψαν.

BREAKING: Giannis Antetokounmpo told the media postgame that he suffered a right calf strain & is expected to miss 4-6 weeks for the Milwaukee Bucks.



Did Giannis just play his final game in Milwaukee? 🤔



Get well soon, Giannis! 🙏 pic.twitter.com/kDsTORzbNU — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) January 24, 2026

Το 2023 και στο All Star Game στη Γιούτα, έχοντας τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με δεμένο χέρι και αγωνίστηκε μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Σκόραρε το πρώτο καλάθι του αγώνα για την Team Giannis και στη συνέχεια αποσύρθηκε στον πάγκο για να προστατευτεί. Στο τέλος η ομάδα του πήρε τη νίκη. Πάντως ο Γιάννης ήταν σε όλες τις εκδηλώσεις του All Star Game και απόλαυσε το τριήμερο, όμως δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Έπαιξε ελάχιστα για να τιμήσει τις ψήφους του. Όλο αυτό τον κόσμο που τον ψήφισε και τον έχρισε αρχηγό.

🔥 35 PTS for @Giannis_An34

🔥 16-16 FGM (#NBAAllStar Game record)



Giannis Antetokounmpo leads #TeamLeBron to victory, winning the 2021 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/cGJ9TsQnPM — NBA (@NBA) March 8, 2021

Η Τeam World χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες της

Από φέτος το ματς της Κυριακής αλλάζει στο All Star Game με σκοπό να γίνει πιο ανταγωνιστικό το προϊόν και να δούμε πολλές μάχες στο παρκέ. Δηλαδή θα έχουμε τη μάχη της Team World (αστέρια εκτός ΗΠΑ) μαζί με την Team USΑ (Aμερικανούς).

Όμως όπως όλα δείχνουν η Team World θα παραταχθεί χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες της. Εκτός του Γιάννη που θα λείψει, πιθανόν να απουσιάσει και ο Νίκολα Γιόκιτς που συνεχίζει να είναι τραυματίας.

Αυτό θα μειώσει κατά πολύ τις πιθανότητες της ομάδας, η οποία θα ήταν εντελώς διαφορετική με τους δύο παικταράδες στο παρκέ. Με Γιάννη και Γιόκιτς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα και οι Αμερικάνοι θα τα έβρισκαν... σκούρα.