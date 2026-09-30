Η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον 3ο τελικό του NBA το 1998 πουλήθηκε έναντι 12.3 εκατομμυρίων δολαρίων!

Πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν που φορούσε στον 3ο τελικό των τελικών του NBA το 1998 ανάμεσα στους Μπουλς με τους Τζαζ, έναντι 12.3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του NBA των 10.1 εκατομμυρίων δολαρίων το 2022 για μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια των ίδιων τελικών, με τους Σικάγο Μπουλς εναντίον των Τζαζ.

«Πάντα ένιωθα ότι όταν έχω στην κατοχή μου αυτά τα πράγματα, είμαι ο διαχειριστής ενός κομματιού ιστορίας», δήλωσε ο πωλητής Ρομπ Γκαφ σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη λίγο πριν από το κλείσιμο της δημοπρασίας. Τώρα ανακατευθύνει την ενέργειά του στην τελευταία του επιχειρηματική προσπάθεια, την World Jai Alai League με έδρα το Μαϊάμι.