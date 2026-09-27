Xιλντ: Ο... σεσημασμένος σουτέρ που άλλαξε 5 ομάδες σε 5 χρόνια

Ο Μπάντι Χιλντ συνεχίζει να ψάχνει το... λιμάνι του και ελπίζει να το βρει στο Σικάγο.

Άλλη μια φορά που ο εξαιρετικός Μπαχαμέζος σουτέρ αλλάζει ομάδα τα τελευταία χρόνια. Οι Μπουλς έστειλάν τον Ρομπ Ντίλινγχαμ στους Χόρνετς και πήραν τον Μπάντι Χιλντ μαζί με χρήματα.

Οι ταύροι βάζουν στη φαρέτρα τους ένας εξαιρετικό σουτέρ τριών πόντων, εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια.Ο γκαρντ από τις Μπαχάμες ψάχνει να βρει επιτέλους την ομάδα για να... κολλήσει κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Ο Χιλντ έχει αλλάξει 6 ομάδες σε 10 χρόνια και 5 ομάδες στα 5 τελευταία, ενω μέγιστος χρόνος σε μια ομάδα είναι τα 4 έτη που πέρασε στους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο άνθρωπος που έφτασε τα 800 τρίποντα πιο γρήγορα από τον Κάρι

Στις 9 Φλεβάρη του 2020, έδωσε ρεσιτάλ με 9/10 τρίποντα καθαρίζοντας το Σαν Αντόνιο με τη φανέλα των Κινγκς. Την βραδιά αυτή ο Μπαχαμέζος γκαρντ έγραψε ιστορία, αφού έφτασε τα 800 τρίποντα σε 296 ματς και έγινε ο παίκτης που πηγαίνει γρηγορότερα σε αυτό το νούμερο, αφήνοντας πίσω τον Στεφ Κάρι που το κατάφερε σε 305 ματς.

Ναι καλά διαβάσετε, ήταν μπροστά από τον Κάρι, κάτι που δείχνει και τον απίθανο τρόπο με τον οποίο εκτελεί, έχοντας τρομερά γρήγορο release που είναι δύσκολο να μαρκάρεις.

Aυτή τη στιγμή είναι 15ος στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα τρίποντα στην ιστορία της λίγκας, ενώ έχει βρει στόχο 2.201 φορές. Δεν θα αργήσει η στιγμή που θα μπει στην πρώτη δεκάδα.

Αυτό που του λείπει είναι να στεριώσει σε μια ομάδα, να γίνει αναπόσπαστο μέλος της και να παλέψει για ένα πρωτάθλημα που τόσο λείπει. Στους Μπουλς που άλλαξαν πολλά φέτος, θα έχει την ευκαιρία του.

Πολλοί θα θυμούνται τα 9 τρίποντα που έβαλε στα playoffs του 2025 απέναντι στους Ρόκετς. Αν ξεκινήσει καλά, θα βάζει τρίποντα όλο το βράδυ. Στο Σικάγο θα συναντήσει άλλον έναν εξαιρετικό σουτέρ που παίζει στη θέση του, τον Νόρμαν Πάουελ.