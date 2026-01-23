Οι Σικάγο Μπουλς ετοιμάζονται να αποσύρουν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ και εκείνος εντυπωσιάστηκε μόλις αντίκρισε το banner στο «United Center».

Τα ξημερώματα της Κυριακής (25/1, 03:00 ώρα Ελλάδας) ο Ντέρικ Ρόουζ θα γνωρίσει την ύψιστη τιμή από τους Σικάγο Μπουλς. Στο περιθώριο του αγώνα με τους Μπόστον Σέλτικς, οι «Ταύροι» θα αποσύρουν για πάντα στην οροφή του United Center τη φανέλα με το νούμερο «1» του «D-Rose» θέλοντας να τον τιμήσουν για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Ρόουζ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «what if» στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός στα playoffs του 2012 έμελλε να αλλάξουν για πάντα τη ζωή του και την καριέρα του. Το 2011 είχε αναδειχθεί MVP του ΝΒΑ ενώ μέχρι το βράδυ της 28ης Απριλίου 2012, είχε κάνει πράγματα και θαύματα με τη φανέλα των Μπουλς.

Συγκεκριμένα ως παίκτης του Σικάγο μέτρησε 19.7 πόντους κατά μέσο όρο σε 406 ματς, 6.2 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ, σουτάροντας με 45% στα σουτ εντός παιδιάς.

Δύο ημέρες πριν αποσυρθεί η φανέλα του, ο Ρόουζ πήρε μια πρώτη γεύση από το banner και έμεινε με το στόμα ανοικτό: «Γουάου... Είστε σοβαροί; Τι; Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμένα δεν θα πω ψέματα. Θα είμαι εκεί ψηλά με τους άλλους. Ήμουν κομμάτι κάτι πολύ μεγαλύτερου από εμένα. Κάθε συμπαίκτης, κάθε φίλαθλους, είμαστε τώρα όλοι εκεί ψηλά» κατάφερε να ψελλίσει

Η φανέλα του Ρόουζ θα είναι η 5η που θα αποσύρουν οι Σικάγο Μπουλς μετά από αυτές των Τζέρι Σλόαν, Μπομπ Λοβ, Σκότι Πίπεν και φυσικά του Μάικλ Τζόρνταν.