Ο νέος τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που τον θέτει εκτός δράσης για 4-6 εβδομάδες, έριξε κι άλλο λάδι στη... φωτιά των φημών γύρω από το μέλλον του στο Μιλγουόκι, με τον Τζέικ Φίσερ να κάνει λόγο για «αναπόφευκτο» διαζύγιο.

Πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Μπακς που ηττήθηκαν με 100-102, αυτή τη φορά από τους Νάγκετς και η κατάσταση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Ο Έλληνας σταρ τραυματίστηκε στο τέλος στο πόδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δείχνοντας τη δυσφορία του γι' αυτή την εξέλιξη, καθώς θα χρειαστεί να μείνει στα πιτς για 4-6 εβδομάδες.

Οι φήμες γύρω από την περίπτωσή του όλο και φουντώνουν και με τον Τζεικ Φίσερ (επικαλούμενος πολλές πηγές από τη λίγκα), γνωστός Αμερικανός δημοσιογράφος, να τονίζει πώς υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, ότι η παρουσία του Αντετοκούνμπο στους Μπακς πλησιάζει στο τέλος της χαρακτηρίζοντας ως «αναπόφευκτο» ενα διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα που θέτει ο Φίσερ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς όλο το NBA μοιάζει να προετοιμάζεται ήδη γι' αυτή την ανταλλαγή ακόμα και πριν από το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου. Ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη πάει κόντρα στα λόγια του ίδιου του Γιάννη Αντετοκούνμπο που προ ολίγων εβδομάδων είχε ξεκαθαρίσει δημόσια πως δεν σκοπεύει να ζητήσει ανταλλαγή από το Μιλγουόκι. Όμως, όσο περνούσαν οι μέρες, οι ψίθυροι εντός της λίγκας δυνάμωναν με το ενδεχόμενο αυτό να μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.

Βέβαια υπάρχει και η πιθανότητα μία τέτοια ανταλλαγή να παραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με το NBA Draft και όχι πριν από το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου. «Αν οι Μπακς περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι», σημείωσε ο Φίσερ, «ομάδες όπως το Μαϊάμι και οι Λέικερς θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα μελλοντικά picks πρώτου γύρου από όσα μπορούν να προσφέρουν μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου».

Για πρώτη φορά πάντως οι Μπακς φαίνεται πως συνειδητοποιούν ότι ίσως η ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο να είναι τελικά η καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές, όπως μεταφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος.

Ένα πιθανό σενάριο

Μάλιστα, ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα σενάριο που αφορά ένα deal τριών ομάδων, με τους Μπλέιζερς να λειτουργούν ως «μεσάζοντες». Το Πόρτλαντ έχει επιλογές πρώτου γύρου γιια τους Μπακς για τα draft του 2028, 2029 και 2030 και θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια προσπάθεια να οδηγηθεί ο Γιάννης στους Νικς. Οι Μπλέιζερς, όπως μεταφέρεται, «γλυκοκοιτάζουν» εδώ και καιρό την περίπτωση του Μάικαλ Μπρίτζες κάτι που δίνει επιπλέον τροφή στα σενάρια.

Κι ενώ όλο αυτό το ντόμινο έμοιαζε έτοιμο να ξεκινήσει, ήρθε και ο τραυματισμός του «Greek Freak» να δώσει πολλές διαστάσεις στην υπόθεση, φουντώνοντας τα σενάρια. Το ερώτημα είναι αν η νέα συνθήκη θα επισπεύσει ή θα... παγώσει τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη στο Μιλγουόκι...