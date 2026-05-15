Ο Μάιλς Τέρνερ αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνήθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και άλλων παικτών των Μπακς τη φετινή σεζόν που ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τα «Ελάφια».

Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Game Recognize Game», ο σέντερ των Μπακς, Μάιλς Τέρνερ, ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και αρκετοί ακόμη συμπαίκτες του καθυστερούσαν σε προπονήσεις, στις αναλύσεις βίντεο, αλλά ακόμη και σε πτήσεις της ομάδας!

«Ο Ντοκ Ρίβερς δεν επέβαλε πρόστιμα σε κανέναν. Οι παίκτες αργούσαν συνεχώς. Εμφανίζονταν στο βίντεο όποτε ήθελαν, έχαναν συναντήσεις. Ήταν ένα από τα πιο τρελά πράγματα που έχω ζήσει προσωπικά! Κυριολεκτικά, αν το αεροπλάνο έφευγε στις 2:00, εμείς δεν φεύγαμε πριν τις 4:30. Μιλάω απόλυτα σοβαρά, φίλε! Ήταν τρελό! Έφτασα στο σημείο να ξέρω ότι δεν έπρεπε να εμφανίζομαι παρά μόνο περίπου μία ώρα μετά την ώρα που έλεγαν ότι θα απογειωνόταν το αεροπλάνο. Ήταν τρελό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τέρνερ.

Και πρόσθεσε, μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης εμφανίζεται όποτε θέλει, πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό απλώς ήταν μέρος της όλης κατάστασης. Όταν είδα ότι συνέβαινε, είπα: "Φίλε, όπως θέλεις. Δεν θα σου ρίξουν πρόστιμο. Κάνε ό,τι κάνεις"». Τα «Ελάφια» έμειναν εκτός playoffs, τερματίζοντας στην 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 32-50.