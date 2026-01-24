Ο Νίκος Καρφής γράφει για την κατάσταση στο Μιλγουόκι και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δείχνει να μην αντέχει άλλο. Η ώρα της αποχώρησης έχει φτάσει.

Με αυτά που βλέπω τον τελευταίο καιρό και έχοντας και ως... κερασάκι το τελευταίο ματς των Μπακς με τους Νάγκετς, δεν βλέπω τρόπο και πιθανότητα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να συνεχίσει στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σταρ έχει δώσει τα πάντα στους Μπακς, τους κουβαλά για χρόνια, είναι θρύλος για μια ομάδα που το 2021 οδήγησε σε πρωτάθλημα με μυθικές εμφανίσεις.

Αλλά η... γλώσσα του σώματος και όλες οι κινήσεις του Greek Freak δείχνουν πως δεν αντέχει άλλο στο Μιλγουόκι. Μια ομάδα που αδυνατεί να τον βοηθήσει τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα την φετινή κάκιστη σεζόν.

Θεωρώ απίθανο ο Γιάννης να βρίσκεται στους Μπακς μετά το τέλος του trade deadline.

Ο Γιάννης έχει απελπιστεί και έφτασε η ώρα για αλλαγή

Giannis Antetokounmpo reacts to the Kyle Kuzma missed game winning attempt 😬



Bucks are 1-5 in their last 6 games 🫣



(h/t @SMHighlights1)



pic.twitter.com/OQmgpNypT2 — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) January 24, 2026

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται πολλά χρόνια στο Μιλγουόκι. Από τους πιο πιστούς superstars σε χρόνια που αλλάζουν τις ομάδες σαν τα... πουκάμισα. Με τον Γιάννη οι Μπακς έζησαν μεγάλες στιγμές και τρύπησαν το ταβάνι τους με την κατάκτση του τίτλου το 2021.

Και σε άλλες περιπτώσεις το Μιλγουόκι με τον Γιάννη μπροστάρη διεκδικούσε πράγματα, αλλά δεν γινόταν να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2021. Δεν έγινε και οι σωστές κινήσεις για να επαναληφθεί.

Σιγά-σιγά έφυγαν όλοι οι... σωματοφύλακες του Γιάννης. Ο Χόλιντεϊ, ο Μίντλετον και αρκετοί άλλοι. Η ανταλλαγή που έφερε τον Λίλαρντ στους Μπακς δεν βγήκε εκ του αποτελέσματος στα ελάφια και λόγω του τραυματισμού του Dame. Δεν λειτούργησε το... πάντρεμα.

Ήταν και η τελευταία μεγάλη κίνηση μήπως και πάρουν και άλλο ένα πρωτάθλημα και δώσουν τις απαραίτητες βοήθειες στον Γιάννη.

Θεωρώ πως ο Γιάννης έχει απελπιστεί με την κατάσταση στους Μπακς. Σε μια ομάδα που έδωσε τα πάντα και τη βλέπει να χάνει με κάθε τρόπο. Μάταια προσπαθεί να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του εντός παρκέ και με δηλώσεις εκτός παρκέ. Το πράγμα δεν γυρίζει.

Κόντρα στους Νάγκετς έδειξε με κάθε τρόπο τη δυσφορία του. Η κάμερα πολλές φορές τον έπιασε σκεπτικό, στεναχωρημένο, απελπισμένο. Στο ματς ήταν σαν να λέει «τι άλλο να κάνω για να νικήσουμε; Να καταπιώ σπαθιά;»

Οι σκέψεις του αποτυπώθηκαν και σε ένα timeout του Ρίβερς που ενώ όλοι ήταν κοντά στον προπονητή τους και άκουγαν τις οδηγίες του, ο Γιάννης κράτησε τις... αποστάσεις του.

Δεν βλέπω πως μπορεί ο Γιάννης να μείνει στο Μιλγουόκι. Δεν δίνω ούτε 1% πιθανότητα. Πάμε προς το τέλος μιας εποχής και στην έναρξη μιας νέας. Μένει να δούμε τον προορισμό.

Η trade deadline είναι απίθανο να τον βρει στους Μπακς

Giannis Antetokounmpo left the game after suffering an apparent lower leg injury.



pic.twitter.com/4z19dG9FPQ January 24, 2026

Μετά και τον τραυματισμό του, όλα συνηγορούν πως το ματς με τους Νάγκετς μπορεί να ήταν και το τελευταίο με τη φανέλα των Μπακς. Βουίζει ο τόπος και θεωρώ με τη γλώσσα του σώματος, με τη στάση του Γιάννη πως οδεύουμε για άλλες πολιτείες.

Ο Γιάννης έκανε τα πάντα για τον οργανισμό των Μπακς, τον έβαλε στον χάρτη του ΝΒΑ. Έκανε τον κόσμο να ασχοληθεί με μια ομάδα που ουδείς είχε ασχοληθεί και περνούσε απαρατήρητη.

Κατά τα ψέματα υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις στο ΝΒΑ που κάποιος παίκτης είναι πολύ μεγαλυτερο μέγεθος από μια ομάδα και ο Γιάννης ανήκει σε αυτές.

Με την trade deadline να πλησιάζει, θα μαζευτούν πολλοί μνηστήρες για να τον διεκδικήσουν και να του προσφέρουν μια... διαφυγή. Μα πολύ περισσότερο θα του προσφέρουν ένα περιβάλλον για να διεκδικήσει ξανά την κορυφή.

Ο Αντετοκούνμπο είναι γεννημένος νικητής. Στη ζωή του πέρασε δύσκολα, αλλά δούλεψε σκληρά και συνεχίζει να το κάνει για να είναι πρώτος. Για να είναι πρωταθλητής. Για να πατά στην κορυφή και να κάθεται στον θρόνο.

Και στο Μιλγουόκι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί πλέον. Οι Μπακς είναι κάτι σαν οικογένεια για αυτόν, τους αγαπά. Έδωσε την ψυχή τους για εκείνους, αλλά έφτασε η στιγμή για να φύγει. Ήρθε αυτή η στιγμή. Δεν πάει άλλο. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο στο Μιλγουόκι. Έκανε τα πάντα για την ομάδα αυτή.

Ετοιμαστείτε λοιπόν γιατί σε λίγο καιρό θα θαυμάσουμε τον Γιάννη με άλλη φανέλα. Και ελπίζω να διεκδικήσει σύντομα και το επόμενο πρωτάθλημα. Για την αξία και την ποιότητα του Γιάννη, το ένα πρωτάθλημα στην καριέρα του είναι πολύ λίγο.

Αξίζει παραπάνω, αξίζει πάλι την κορυφή. Πρέπει να ανέβει κι άλλο τη... σκάλα των κορυφαίων στην ιστορία και αυτό θα γίνει αν διεκδικήσει ξανά ή πάρει πρωτάθλημα. Και δυστυχώς για εκείνον (γιατί λατρεύει τους Μπακς και το Μιλγουόκι) αυτό θα γίνει μόνο μακριά από τα... ελάφια.

ΥΓ: Θα ήθελα να δω τον Γιάννη στους Γουόριορς ή τους Χιτ, πιστεύω θα τον δω στους Νικς ή τους Σπερς.