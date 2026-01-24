Σαράνια: «Οι συζητήσεις Αντετοκούνμπο-Μπακς για το μέλλον του εντάθηκαν»

O Σαμς Σαράνια στάθηκε στο status του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς και στις συζητήσεις των δύο πλευρών για το μέλλον του.

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το κατά πόσον θα συνεχίσει στους Μπακς. Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια βρέθηκε στην εκπομπή του Πατ ΜάκΑφι και ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι επαφές των δύο πλευρών.

«Ο Γιάννης και οι Μπακς έχουν συνεχείς συζητήσεις για το μέλλον του από τον Μάιο. Αυτές οι συζητήσεις έχουν μόνο αυξηθεί και πρόσφατα, αυτές οι συζητήσεις έχουν ενταθεί», ήταν τα λόγια του.

Ο Έλληνας σταρ στις τελευταίες δηλώσεις του είχε σταθεί στα λάθη της ομάδας του μετά την ήττα από τους Θάντερ, ενώ είχε κάνει και την κριτική του στους συμπαίκτες του.