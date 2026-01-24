Σαράνια: «Οι συζητήσεις Αντετοκούνμπο-Μπακς για το μέλλον του εντάθηκαν»
Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το κατά πόσον θα συνεχίσει στους Μπακς. Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια βρέθηκε στην εκπομπή του Πατ ΜάκΑφι και ανέφερε πως το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι επαφές των δύο πλευρών.
«Ο Γιάννης και οι Μπακς έχουν συνεχείς συζητήσεις για το μέλλον του από τον Μάιο. Αυτές οι συζητήσεις έχουν μόνο αυξηθεί και πρόσφατα, αυτές οι συζητήσεις έχουν ενταθεί», ήταν τα λόγια του.
Ο Έλληνας σταρ στις τελευταίες δηλώσεις του είχε σταθεί στα λάθη της ομάδας του μετά την ήττα από τους Θάντερ, ενώ είχε κάνει και την κριτική του στους συμπαίκτες του.
"Giannis and the Bucks have been having ongoing conversations about his future since May… Those conversations have only grown… And recently, those conversations have intensified in nature.”— Hot Hot Hoops (@hothothoops) January 23, 2026
