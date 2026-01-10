Σιάο: Είδε από τα courtseats τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Λέικερς
Μεγάλο διπλό για τους Μπακς που έδειξαν χαρακτήρα και άντεξαν μέσα στο Λος Άντζελες για να επικρατήσουν τελικά με 105-101 των Λέικερς.
Πρωταγωνιστής στη νίκη των ελαφιών ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σπουδαία συνεισφορά του και στις δύο μεριές του παρκέ. Με δύο μεγάλες άμυνες (τάπα και κλέψιμο) στον ΛεΜπρόν στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στο Μιλγουόκι.
Τις συγκεκριμένες φάσεις και φυσικά όλο το ματς είδε από τα courtseats ο ιδιοκτήτης του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο που δεν έχασε την ευκαιρία. Ο νεαρός ιδιοκτήτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης διατηρεί στενή φιλία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικές.
