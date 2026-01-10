Λέικερς - Μπακς: Ο Γιάννης τα έκανε όλα στο διπλό μέσα στο Λος Άντζελες (vid)
Μεγάλο διπλό των Μπακς που έδειξαν χαρακτήρα και άντεξαν μέσα στο Λος Άντζελες για να επικρατήσουν τελικά με 105-101 των Λέικερς.
Πρωταγωνιστής στη νίκη των ελαφιών ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σπουδαία συνεισφορά του και στις δύο μεριές του παρκέ. Με δύο μεγάλες άμυνες (τάπα και κλέψιμο) στον ΛεΜπρόν στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στο Μιλγουόκι.
Ο Greek Freak βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά. Είχε 9/11 σουτ και ήταν.... οικονομικός.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του
Giannis was clutch on both ends tonight.— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026
21 PTS | 6 REB | 5 AST | 2 STL | 2 BLK | 82% FG pic.twitter.com/wvRjNhj7RJ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.