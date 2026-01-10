Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Λέικερς.

Μεγάλο διπλό των Μπακς που έδειξαν χαρακτήρα και άντεξαν μέσα στο Λος Άντζελες για να επικρατήσουν τελικά με 105-101 των Λέικερς.

Πρωταγωνιστής στη νίκη των ελαφιών ήταν φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Σπουδαία συνεισφορά του και στις δύο μεριές του παρκέ. Με δύο μεγάλες άμυνες (τάπα και κλέψιμο) στον ΛεΜπρόν στα τελευταία δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στο Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak βγήκε μπροστά σαν ηγέτης και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά. Είχε 9/11 σουτ και ήταν.... οικονομικός.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του