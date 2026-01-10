Μεγάλο διπλό των Μπακς μέσα στο Λος Άντζελες. Τα ελάφια έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς που προβλημάτισαν με την απόδοση τους. Οι ηττημένοι έπεσαν στο 23-13 και οι νικητές πήγαν στο 17-21, αλλά έχουν δουλειά ακόμα για να φτάσουν σε καλό σημείο και θέση στην Ανατολή.
Giannis pokes it away from LBJ! pic.twitter.com/BRo0YwWNbb— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 10, 2026
H τρίτη περίοδος τελείωσε στο 86-77 υπέρ του Μιλγουόκι. Με το καλάθι του ΛεΜπρόν οι Λέικερς πέρασαν μπροστά έξι λεπτά για το τέλος, αφού ο Βασιλιάς έγραψε το 92-90. Ο Πόρτερ έκανε το 98-98, δύο λεπτά πριν τη λήξη.
Ο Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλη τάπα στον ΛεΜπρόν στα 39 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ντόντσιτς αποβλήθηκε στα 16 δευτερόλεπτα για το τέλος, με τον Πόρτερ μα γράφει το 103-101 με δύο βολές. Ο Γιάννης έκλεψε τη μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα, ο Πόρτερ έβαλε δύο βολές για το 105-101 και κλείδωσε τη νίκη.
Ηγέτης και clutch Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητα του και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά. Kαλό ματς και ο Πόρτερ που μέτρησε 22 πόντους και 6 ασίστ
Από την πλευρά των ηττημένων ο Ντόντσιτς είχε 24 πόντους με 9 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ενώ ο ΛεΜπρόν τελείωσε με 26 πόντους, 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ.
Με σούταραν 12/34 πίσω από τη γραμμή του τριπόντου οι Μπακς, ενώ με 15/36 οι Λέικερς. Τα ελάφια έχουν πλέον 8 νίκες και 12 ήττες μακριά από το Μιλγουόκι.
Τα στατιστικά του Γιάννη
- 21 πόντοι
- 5 ασίστ
- 6 ριμπάουντ
- 2 κλεψίματα
- 2 κοψίματα
- 9/11 σουτ
- 3/4 βολές
- 31 λεπτά
