Οι Θάντερ αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των σεναρίων της offseason, ωστόσο σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα δεν σκοπεύουν να μπουν στη διεκδίκηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η σεζόν για τους Θάντερ στο NBA ολοκληρώθηκε με αποκλεισμό από τους τελικούς του κορυφαίου πρωταθλήματος και ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις του οργανισμού στην off season.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων του NBA, με αρκετές ομάδες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Μιλγουόκι. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «The Athletic», η ομάδα από την Οκλαχόμα δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην κούρσα για την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Αμερικανός δημοσιογράφος, άνθρωποι της λίγκας θεωρούσαν εδώ και καιρό πως η Οκλαχόμα δεν πρόκειται να διεκδικήσει τον Αντετοκούνμπο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει ίσως το πιο πλούσιο πακέτο επιλογών στο NBA για να πραγματοποιήσει μια τέτοια ανταλλαγή.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι Θάντερ δεν εξετάζουν περιπτώσεις ενίσχυσης της frontline τους. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εδώ και καιρό υπάρχει ενδιαφέρον για τον Έβαν Μόμπλεϊ των Κλίβελαντ Καβαλίερς με την περίπτωσή του να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς ο γενικός διευθυντής των Καβαλίερς, Κόμπι Άλτμαν, ξεκαθάρισε στο τέλος της σεζόν ότι ο Μόμπλεϊ δεν πρόκειται να παραχωρηθεί.

Οι Θάντερ έχουν στην κατοχή τους δύο επιλογές στον πρώτο γύρο του Draft 2026 μέσα στο Top-17, ενώ διαθέτουν και δύο ιδιαίτερα πολύτιμα picks πρώτου γύρου για το 2027, προερχόμενα από τους Νάγκετς και τους Κλίπερς. Παράλληλα, κατέχουν επιλογή πρώτου γύρου από τους Σπερς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ έχουν δικαίωμα ανταλλαγής picks με τους Μάβερικς το 2028 και ελέγχουν ακόμη μία επιλογή πρώτου γύρου από το Ντένβερ για το 2029. Άρα το περιθώριο για συμμετοχή σε ανταλλαγές είναι τεράστιο.