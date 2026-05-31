Αντετοκούνμπο: «Επειδή άλλοι στη θέση μου θεωρούν τα πράγματα δεδομένα... »

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θεωρεί τίποτα στη ζωή του δεδομένο και φρόντισε να το κάνει σαφές και μέσω του «Χ».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέπληξε άπαντες παίζοντας μπάλα στην «Puskas Arena» στο πλαίσιο του Champions League επιδικνύοντας τις ικανότητές του.

Ένας χρήστης του «Χ» μάλιστα παίνεψε τον «Greek Freak» για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην off season του. Μάλιστα, επιδίωξε να συγκρίνει το ότι αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο παρά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν και την αναμονή ενός trade, με τον τρόπο που λειτουργούσε αντίστοιχα στο παρελθόν ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ο Ντέιμ δεν έκανε καν προπόνηση το καλοκαίρι όσο περίμενε την ανταλλαγή του, λόγω φόβου τραυματισμού και απώλειας της ευκαιρίας να γίνει ανταλλαγή. Ο Γιάννης είναι εδώ και παίζει ποδόσφαιρο αφού έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν με τράβηγμα στον γαστροκνήμιο. Δεν συμπεριφέρεται σαν κάποιον που περιμένει μια ανταλλαγή».

Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο του απάντησε γράφοντας: «Μόνο και μόνο επειδή οι άνθρωποι στη θέση μου θεωρούν τα πράγματα δεδομένα, γιατί να το κάνω εγώ; Απολαμβάνω να παίζω!»