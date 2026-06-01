Αντετοκούνμπο: Αδιαπραγμάτευτο «όχι» των Καβαλίερς σε ανταλλαγή με τον Μόμπλεϊ
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο σεναρίων που τους συνδέουν με πιθανή κίνηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο στο εσωτερικό της ομάδας φαίνεται πως υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή που αφορά τον Εβάν Μόμπλεϊ.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Chris Fedor, το front office των Καβαλίερς δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να μπει σε συζήτηση για μία ανταλλαγή που θα έστελνε τον νεαρό ψηλό στο Μιλγουόκι ως αντάλλαγμα για τον δύο φορές MVP. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, αρκετά στελέχη της ομάδας θα αντιδρούσαν έντονα σε ένα τέτοιο σενάριο.
Ο Μόμπλεϊ θεωρείται ήδη το πιο πολύτιμο asset του οργανισμού με την ομάδα να τον αντιμετωπίζει ως βασικό κομμάτι του κορμού για το μέλλον στον οποίο έχουν μάλιστα και απόλυτη εμπιστοσύνη, ενώ ο GM της ομάδας, Κόμπι Όλτμαν, είχε πρόσφατα τονίσει δημόσια πως ο Μόμπλεϊ ήταν ο «καλύτερος παίκτης της ομάδας στα playoffs».
The Cavaliers showed interest in Derrick White, Jrue Holiday, and Giannis Antetokounmpo, per @ChrisFedor— NBACentral (@TheDunkCentral) June 1, 2026
“If it wasn’t Harden, it might’ve been someone else. The Cavs wondered about Boston’s appetite for moving Derrick White — a non-starter given Jayson Tatum’s speedy recovery… pic.twitter.com/FGt8xNbWDj
