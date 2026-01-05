Ο πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς Πίτερ Φάιγκιν, αποχώρησε από τη θέση του, έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Ήταν αυτός που συνέβαλε περισσότερο στην παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Παρελθόν από τη θέση του προέδρου στου Μπακς αποτελεί ο Πίτερ Φάιγκιν.

Ο άνθρωπος που προσπάθησε όσο κανείς άλλος να κρατήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, αποχαιρέτησε τη θέση του μετά από 12 χρόνια παρουσίας.

Έπειτα από επίσημη ενημέρωση των Μπακς, ο Φάιγκιν αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.

Ήταν ο άνθρωπος που κατέβαλε κάθε προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια για να κρατήσει τον Αντετοκούνμπο έπειτα από τη λήξη κάθε του συμβολαίου του.

Στα χρόνια του ως πρόεδρος, πανηγύρισε πάμπολλες επιτυχίες των Μπακς, με αυτή που ξεχωρίζει να είναι φυσικά το πρωτάθλημα τη σεζόν 2020-21, όταν ο Γιάννης «οδήγησε» την ομάδα του στην κορυφή του NBA, έπειτα από 50 χρόνια.

Η φυγή του από τη συγκεκριμένη θέση, μπορεί να είναι καθοριστική, όσον αφορά και το μέλλον του «Greak Freak» στην ομάδα που έχει καθιερωθεί τα 13 χρόνια παρουσίας του.

