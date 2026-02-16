Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να τα... πει με τον Μπάρακ Ομπάμα κατά τη διάρκεια του All Star Game.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε παρέα τους γιους του κατά τη διάρκεια του All-Star Game. O Λίαμ και ο Μάβερικ μάλιστα τρελάθηκαν όταν είδαν τον Γουεμπανιάμα λόγω του ύψους του.

Επιπλέον ο Έλλήνας σταρ έμαθε ελληνικά στους παίκτες στο Αll Star Game, ενώ έδειξε για άλλη μια φορά την αφοσίωση του στους Μπακς, στους οποίος παρέμεινε παρά τα πολλά σενάρια.

Ο Greek Freak είχε την ευκαιρία να τα... πει και με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα. Άλλωστε ο Ομπάμα έχει αποθεώσει πολλές φορές τον Γιάννη στο παρελθόν και έχει εξαιρετική άποψη για εκείνον.