Αντετοκούνμπο: Η προϋπόθεση για να παραμείνει στους Μπακς
Μπορεί να υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποχώρηση από τους Μπακς πριν το trade deadline, αλλά τελικά ο Έλληνας σταρ παρέμεινε στο Μιλγουόκι.
Ο Greek Freak μίλησε στο ESPN και αναφέρθηκε στο μέλλον, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, αν δεν είναι στα... πλάνα του Μιλγουόκι να διεκδικήσει κι άλλο πρωτάθλημα.
Ο Γιάννης τόνισε ότι θέλει πολύ να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά ίσως χρειαστεί να στραφεί σε άλλη επιλογή αν γίνεται να συμβεί αυτό στο Μιλγουόκι. «Αν δεν είναι στο... τραπέζι και στα πλάνα το πρωτάθλημα για τους Μπακς, τότε ίσως πρέπει να στραφώ σε άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Giannis says he really wants to win a championship with the Bucks but might have to pivot to another option if he’s not able to win another one in Milwaukee 👀— NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026
(🎥 @ESPNNBA / h/t @ohnohedidnt24 )
pic.twitter.com/gc2wAyiu8A
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.