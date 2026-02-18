O Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στο μέλλον του και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να φύγει από τους Μπακς.

Μπορεί να υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποχώρηση από τους Μπακς πριν το trade deadline, αλλά τελικά ο Έλληνας σταρ παρέμεινε στο Μιλγουόκι.

Ο Greek Freak μίλησε στο ESPN και αναφέρθηκε στο μέλλον, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης, αν δεν είναι στα... πλάνα του Μιλγουόκι να διεκδικήσει κι άλλο πρωτάθλημα.

Ο Γιάννης τόνισε ότι θέλει πολύ να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς, αλλά ίσως χρειαστεί να στραφεί σε άλλη επιλογή αν γίνεται να συμβεί αυτό στο Μιλγουόκι. «Αν δεν είναι στο... τραπέζι και στα πλάνα το πρωτάθλημα για τους Μπακς, τότε ίσως πρέπει να στραφώ σε άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.