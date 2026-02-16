Οι γιοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο... θαμπώθηκαν από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατά τη διάρκεια του All Star Game.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ειχε παρέα τους γιους του κατά τη διάρκεια του All-Star Game. O Λίαμ και ο Μάβερικ μάλιστα τρελάθηκαν όταν είδαν τον Γουεμπανιάμα λόγω του ύψους του.

O Λίαμ ρώτησε τον πατέρα του αν είναι καλύτερος από εκείνον, με τον Έλληνα σταρ να απαντά: «100% είμαι καλύτερος από εκείνον. Δεν είναι καλύτερος από μένα». Οι γιοι του Greek Freak έκλεψαν την παράσταση για άλλη μια φορά.

Μάλιστα ο Γιάννης έκανε και... μάθημα ελληνικών στους παίκτες του All Star Game, μαθαίνοντας τους πως λέγεται το μπάσκετ στη χώρα μας. Πάντως ο Wemby δεν μπόρεσε να πάρει την κούπα στο Αll Star Game αφού ηττήθηκε η Team World.