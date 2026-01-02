Αναλυτής NBA: «Οι Μπακς στην απόγνωσή τους θα κυνηγήσουν τον Άντονι Ντέιβις»
Ο Άντονι Ντέιβις, αν μην τι άλλο αποτελεί πρόβλημα για τους Μάβερικς, λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών που τον πλήττουν και τον αφήνουν εκτός δράσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Ο Αμερικανός σέντερ, την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν έχει αγωνιστεί σε 17 αγώνες και μετράει 20.1 πόντους, 10.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ο.
Το νέο πρόβλημα που αποκόμισε στην αναμέτρηση κόντρα στους Γουόριορς, έκανε ακόμη πιο έντονη τη φημολογία περί αποχώρησής του από το Ντάλας, την ώρα που περιμένουν πολλά από τον νεοφερμένο Κούπερ Φλαγκ.
Ο αναλυτής του ΝΒΑ Ζακ Λόου, φέρνει στο προσκήνιο και τους Μιλγουόκι Μπακς για να κινηθούν προς την απόκτηση του Αμερικανού.
Πιο αναλυτικά αναφέρει, πως Κλίπερς και Μπακς λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων έχουν βρεθεί σε απόγνωση, αλλά τα οικονομικά δεδομένα περιπλέκουν την κατάσταση.
Οι Κλίπερς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 12-21, ενώ τα «ελάφια» βρίσκονται στο 14-20 όπως επίσης έχουν και το… βάρος να κρατήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η προθεσμία των ανταλλαγών του NBA, κλείνει στις 5 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε, οι εξελίξεις αναμένονται κομβικές.
