Ταϊρίκ Τζόουνς: Έσβησε όλες τις φωτογραφίες με την Παρτίζαν
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μοιάζει με ξένο σώμα στην Παρτίζαν, με τον Αμερικανό σέντερ να «εξαφανίζει» εδώ και μέρες ό,τι υπήρχε στο προφίλ του και θύμιζε την σερβική ομάδα.
Με μια βόλτα στο προφίλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στο Instagram θα διαπιστώσει κανείς πως ο παίκτης, εδώ και πολλές ημέρες, έχει διαγράψει όλες τις φωτογραφίες του με την Παρτίζαν, δείχνοντας πως δεν είναι χαρούμενος που βρίσκεται ακόμη στο Βελιγράδι.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κατηγορείται από μια μερίδα οπαδών της Παρτίζαν ότι πως ευθύνεται για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το κλίμα στο Βελιγράδι για τον ίδιο να γίνεται ολοένα και δυσκολότερο.
Παρ'όλα αυτά, παραμένει στην Παρτίζαν, καθώς εάν οι Σέρβοι δεν βρούνε αντικαταστάτη, ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Παρτίζαν.
